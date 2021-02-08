МТИ: Потенциал роста экспорта Казахстана в страны свободной торговли с ЕАЭС – $2,2 млрд

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Потенциал роста экспорта Казахстана в страны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) составляет около $2,2 млрд, заявила вице-министр торговли и интеграции Жанна Кушукова.

«Государствами-членами ЕАЭС заключены четыре соглашения о свободной торговле. Это Вьетнам, Сербия, Иран, Сингапур. Проводятся переговоры с Израилем, Египтом, Индией. Потенциал наращивания отечественного экспорта в указанные страны составляет около $2,2 млрд», — сказала Кушукова на коллегии МТИ РК в понедельник.

По ее словам, в планах – заключение аналогичных соглашений со странами Персидского залива, Индонезией, Алжиром, Монголией, АСЕАН.

Участие Казахстана в ЕАЭС увеличивает конкуренцию на внутреннем рынке, но позволяет казахстанскому бизнесу за счет объема общего рынка постепенно увеличивать долю экспорта товаров с высокой и средней степенью обработки.

«Товарная линейка диверсифицируется в пользу готовых товаров», — отметила вице-министр.

Также, снижается документарная нагрузка и издержки бизнеса при экспорте в страны ЕАЭС за счет исключения таможенного декларирования товаров, взаимного признания сертификатов соответствия, ветеринарных и санитарных документов. Недискриминационный доступ к инфраструктуре стран-партнеров и предоставление внутренних тарифов при перевозке железнодорожным транспортом позволяет казахстанским экспортерам экономить до $240 млн ежегодно.

«Из-за пандемии по итогам I-III кварталов 2020 года мировая торговля снизилась почти на 8%. Объем внешней торговли ЕАЭС, по оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) за 2020 год сократился на 16,5%,внутренней торговли – на 11,5%», — резюмировала Кушукова.