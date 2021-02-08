На $1 млрд уменьшились валютные активы Нацфонда Казахстана за январь

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – На $1 млрд уменьшились валютные активы Национального фонда Казахстана за январь, сообщает Нацбанк.

«По предварительным данным, на конец января валютные активы Национального фонда составили $57,7 млрд, снизившись с начала года на $1 млрд», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в понедельник.

Согласно информации, основной причиной снижения объема Нацфонда было выделение Т381 млрд или $900 млн трансфертов в бюджет.

«Для этого на валютном рынке было продано $720 млн или Т300 млрд, а оставшаяся часть трансфертов была сформирована за счет поступлений в Нацфонд в ноябре-декабре 2020 года», — отмечается в информации.

По итогам января инвестиционный доход Нацфонда отрицательный – $340 млн, из-за снижения на $150 млн портфеля акций и $140 млн – портфеля облигаций развитых стран от падения глобального индекса акций развитых стран MSCI World за январь на 1% и отрицательной доходности по индексу облигаций развитых стран – 0,43%.

«Но в начале февраля рынок акций восстановился и за пять дней февраля инвестдоход Нацфонда составил $440 млн, отыграв падение в январе», — указывается в сообщении.