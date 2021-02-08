О вакцинации без пафоса и истерики 08.02.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 154 0 Куаныш Керимкулов: «Почему перед вакцинацией не делают исследования на антитела? Это мешает воровать деньги?» Похожие материалы: В Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации «Спутник V» Данные о прохождении вакцинации от КВИ будут вноситься в приложение Ashiq – минздрав РК «Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год». «О предстоящей вакцинации против COVID-19». «Борьба с экстремизмом по-алматински: на что чиновники спустят 100 млн?». «Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены» «Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: состав Мажилиса». «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?». «Разрешить всем гражданам Казахстана стать казахами призвал ученый». «Паспорт вакцинации — не нарушает ли он Конституцию Казахстана?» Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз