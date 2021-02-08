Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении солдат срочной службы в запас и очередном призыве, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уволить в запас из рядов вооруженных сил Республики Казахстан, министерства внутренних дел Республики Казахстан, министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, комитета национальной безопасности Республики Казахстан, службы государственной охраны Республики Казахстан в марте-июле и сентябре-декабре 2021 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы», — говорится в указе Токаева в пондельник.

Также он поручил призвать на срочную воинскую службу в перечисленные структуры в марте-июле и сентябре-декабре 2021 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

«Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте-июле и сентябре-декабре 2021 года через соответствующие местные органы военного управления», — сказано в указе.

Правительству Республики Казахстан, комитету национальной безопасности Республики Казахстан, службе государственной охраны Республики Казахстан поручено организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в вооруженные силы Республики Казахстан, министерство внутренних дел Республики Казахстан, министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

«Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», — говорится в документе.