«Тот, кто правит Центральной Азией, управляет Евразией, а тот, кто правит Евразией, правит миром»

Сетевые СМИ о месте Казахстана в таком раскладе

Салават ГВАЛИЯ — ««Тот, кто правит Центральной Азией, правит миром»: казахстанский политолог о намерениях США «оторвать Казахстан от России»» — Администрация нового президента США Джо БАЙДЕНА сделает ставку на активизацию американских усилий «по отрыву постсоветских республик от России».

Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей ПУШКОВ.

Сенатора спросили, нет ли у него ощущения, что Россия «теряет постсоветское пространство», учитывая майдан на Украине, смену власти в Молдове, «прозападный режим» в Грузии и протесты в Беларуси.

Пушков согласился, что конкуренция на постсоветском пространстве усиливается.

«Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России. Речь идет о Беларуси, Узбекистане, Армении и Казахстане. Они будут в центре внимания США», — высказал он свою точку зрения.

Но насколько обоснованны и обусловлены заявления российского сенатора? Стоит ли расценивать эту точку зрения на серьезном политическом уровне? Какие отношения для Казахстана более перспективны, учитывая текущую повестку? Об этом корреспонденту медиа-портала Caravan.kz рассказал казахстанский политолог Марат БАШИМОВ.

— Но здесь важнее понимать другое: сам Казахстан, как равный субъект международного права со своей выверенной внешней и многовекторной политикой, имеет одинаково важные отношения как с Российской Федерацией – мы вместе состоим в различных международных организациях экономического порядка и военно-оборонительного характера, у нас тесные экономические связи и прочее, так и с Соединенными Штатами Америки, с которыми у нас достаточно развитые отношения, чьи компании занимают большой сектор казахстанской экономики и заинтересованы в сохранении стабильности в регионе. Все это немаловажные моменты, — отметил Марат Башимов.

По мнению эксперта, известные позиции США никуда не денутся. В качестве красочного примера эксперт приводит книгу Збигнева БЖЕЗИНСКОГО «Великая шахматная доска: главенство Америки и его геостратегические императивы» и британского геополитика Хэлфорда МАККИНДЕРА, который в начале 20-го века заявил: «Тот, кто правит Центральной Азией, управляет Евразией, а тот, кто правит Евразией, правит миром».

Сауле ИСАБАЕВА – «Чем чревато для Казахстана возвращение США в наш регион?» — С приходом Джо БАЙДЕНА в Белый дом эксперты ожидают усиления давления США на своих традиционных соперников — Россию и Китай, в том числе через активное проникновение в Центральную Азию и особенно в Казахстан, где сталкиваются интересы всех трех геополитических игроков. О том, как дальше будет разворачиваться глобальная борьба за стратегически важный регион и какой должна быть линия поведения наших стран, мы беседуем с доктором политических наук, профессором, главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Муратом ЛАУМУЛИНЫМ.

— Для нас сейчас важно то, как распорядится Вашингтон одним из своих внешнеполитических достижений – Стратегией США в Центральной Азии (от 5 февраля 2020-го). Согласно этому документу, наибольший интерес для Вашингтона представляют Казахстан и Узбекистан как ведущие государства региона, где к тому же произошла смена политического руководства. Главная же цель заключается в обеспечении суверенитета стран ЦА. Американское восприятие постсоветского пространства, в принципе, основано на убежденности в необходимости защиты малых и новых государств от имперского, колониального и агрессивного гегемона в лице России.

Во-первых, активизация США в ЦА отражает стратегический курс американских правящих кругов на противодействие Китаю по широкому спектру направлений. Также она затрагивает интересы России, традиционно рассматривающей этот регион как зону своих интересов. Если КНР занимает лидирующие позиции в экономике стран ЦА, то в сферу ответственности РФ входят, прежде всего, проблемы обеспечения безопасности.

Во-вторых, очередной всплеск интереса США к региону в значительной степени обусловлен проблемой Афганистана, которую актуализировало заявление Дональда Трампа о готовящемся выводе войск.

В-третьих, следует учитывать определенный интерес американского капитала к инвестициям в экономику ЦА.

В столь сложной ситуации, а именно при вероятном, но весьма возможном усилении давления США на центральноазиатский регион и особенно на Казахстан, нам следует ориентироваться в первую очередь на свои союзнические отношения с Россией как на двустороннем уровне, так и в рамках коллективных организаций (ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СВМДА). С Китаем же, чья инициатива «Один пояс, один путь» начинает терять динамику, нужно вести достаточно осторожную политику, координируя свои действия с Москвой. Ну и, конечно, необходимо усиливать, хотя это крайне сложно, единство Центральной Азии, а также укреплять, наконец, собственный тыл, проводя справедливую социальную политику и работая с молодежью.

Также важно остановить процессы исламизации и дерусификации (десоветизации), взять под контроль национальную банковскую систему и активность зарубежных (американских) некоммерческих организаций, восстанавливать разрушенные системы образования и здравоохранения.

Петр СВОИК – «Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений» — За событиями в России и в США казахстанцы следят как за собственными и правильно делают. Мир окончательно стал глобальным и переживает ныне еще не виданную перестройку. Прямо через правительственные кабинеты и улицы городов, через страницы СМИ и социальные сети буквально проходят линии фронта, разделяющие единые прежде элиты, народы и нации.

Впрочем, пора уже и про нас: в Казахстане казахский национализм подмял под себя… казахскую государственность.

Если сказать «глобус Казахстана», все, даже жертвы онлайн-образования, сообразят, что это шутка. А вот всерьез говорить о суверенитете государства Казахстан – это не смешно.

Национальная государственность – она в современном мире обеспечивается способностью проводить на своей территории не диктуемую внешним интересом политику. Равно как и способностью осуществления внешней политики, направленной на национальный интерес. Соответственно, полноценная нация тоже должна иметь масштаб такой государственности. Наше же отдельно взятое государство Казахстан демонстрирует прямо противоположное – политику обслуживания правительством и парламентом внешнего «вывозного» интереса иностранных компаний, получивших в собственность нефтедобывающие и горно-металлургические мощности. Равно как и не только неспособность, но и нежелание приобретать внешнюю субъектность.

В политике же это полное неучастие (хотя с той стороны никто бы его и не допустил) в представительных и исполнительных органах таких основных экономических партнеров, как Евросоюз и Китай. И – принципиальное уклонение от дополнения Евразийского экономического союза политической составляющей.

Тогда как совершенно очевидно, что казахская государственность, опирающаяся в самом Казахстане, разумеется, на казахское национальное представительство, должна иметь и общесоюзную евразийскую составляющую – элементарно для обеспечения реального суверенитета. На общесоюзный уровень, помимо таких очевидных компетенций, как оборона, энергетика, транспорт и та же валюта, должно быть делегировано установление правил использования запасов недр в целях экспорта, — просто для того, чтобы природная рента служила национальному, а не чужому развитию.

Полноценный казахский национализм может быть реализован только в евразийском формате, как и национализм любого другого исторического народа на нашем пространстве. И этот факт не зависит от того, знают ли о нем национал-патриоты, а если знают, готовы ли принять.

Пока же зафиксируем главное: казахские националисты (как, впрочем, и казахские компрадоры) – препятствие для казахской национальной государственности. И хорошо бы подумать об этом.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ – «Казахизация Казахстана: модели и прогнозы» — На мой взгляд, протекающий в республике культурно-национальный процесс можно определить как противоборство между двумя культурными тенденциями, которые я бы условно назвал «Русским Казахстаном» и «Казахским Казахстаном».

Однако, на мой взгляд, «Русский Казахстан» намного больше, чем просто присутствие этнических русских в республике. Если принять во внимание все остальные культурные факторы, то окажется, что это понятие включает в себя огромную массу казахов.

«Казахский Казахстан» тоже существует, но иным образом. Это культура меньшинства, в основном проживающего в отдаленных районах, которые очень слабо подверглись русскому влиянию; это аулы, жители которых очень слабо владеют русским языком или вообще его не знают. В последние годы он пополнился оралманами из Китая и других стран дальнего зарубежья. Неожиданно у них возникли проблемы с адаптацией на исторической родине, принявшей в своем историческом развитии смешанный характер. Не владея русским языком, они не могут полноценно включиться в сложившуюся культуру Казахстана.

Это одна грань этого явления. Вторая грань состоит в том, что «Казахский Казахстан» существует в качестве национально-политического проекта, предусматривающего неуклонную «казахизацию» Казахстана. Основные черты этого проекта состоят в насаждении казахского языка как общеобязательного (что, в значительной мере, выполнено на госслужбе и в образовании), перемещении казахского населения на север республики, а также неуклонном сокращении доли русского населения.

Проект «Казахского Казахстана» напористо продвигается, но и «Русский Казахстан» еще доминирует в культурном пространстве республики. Промежуточное, нестабильное положение.

Однако казахские националисты не хотят признавать того, что модернизация Казахстана уже состоялась в советское время. Да, с сильным русским компонентом, требуемым для строительства СССР. Но если взять казахов отдельно, то советский способ их модернизации был очень схож с турецким: создание европеизированного облика с приспособлением к нему остатков традиционной казахской культуры. Это обстоятельство существенно меняет все дело. В сущности, если говорить по-простому, план построения «Казахского Казахстана» исходит из того, чтобы присвоить все результаты советской модернизации казахов, содрать с нее русскую форму и напялить вместо нее псевдотурецкую, с казахской латиницей.

Действительно, казахские националисты не желают расставаться с европейскими костюмами и облачаться в халаты, пересаживаться с автомобилей на лошадей и выселяться из городов в степь, в юрты. Даже от русского языка не хотят отказываться сами, и часто ведут свою агитацию именно по-русски.

Почему это нас, русских, волнует? Потому что последствия подобной политики в Казахстане, в значительной мере, лягут на нас, на Россию. Во-первых, если «Русский Казахстан» в лице русских и примкнувших к ним казахов откочует, то откочует он в Россию. В принципе, нам это выгодно, как выгодно было Турции бегство туркмен из Туркменистана. Несколько миллионов переселенцев укрепят нашу экономику и поправят наше демографическое положение. Но, во-вторых, у ослабевшего и деградировавшего в результате такой политики Казахстана возникнут проблемы, решение которых потребует усилий и затрат. Дестабилизированное приграничное государство создаст намного более серьезные затруднения, чем далекий Туркменистан.

Мы, конечно, поможем, но не без любопытного момента. Когда представители «Казахского Казахстана», обнищав, пойдут ломать шапку перед Россией, им придется иметь дело, в первую очередь, с представителями «Русского Казахстана», которых они до этого, в сущности, выгнали. Что делать? Думать о последствиях надо было раньше.

Во избежание подобных, совершенно ненужных казахам проблем, я бы посоветовал отказаться от сомнительных идей и открыто признать, что казахстанская культура есть сплав русского и казахского, открытая для инноваций, которые приходят из России и через Россию.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.