Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ — Гололед и подъемы уровней воды на реках ожидаются в четырех областях Казахстана 10 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом сильных осадков в горах Туркестанской и Жамбылской областей в период с 10 по 11 февраля 2021 года ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что 10 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром 10 февраля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 метров в секунду.

«Днем 10 февраля в Кызылординской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.