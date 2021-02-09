Сотрудника КНБ и его супругу осудили за подстрекательство к даче взятки в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Заместителя начальника третьего управления третьего департамента КНБ РК Ермека Арыстана и его супругу осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Есильского района Нур-Султана.

«5 января 2021 года районным судом №2 Есильского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении Арыстан Е. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки (ст.ст.190 ч.3 п.1), 28 ч.4, 367 ч.2 УК) и его супруги Дүйсенқызы Э. по факту мошенничества (ст.190 ч.3 п.1) УК)», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, суд установил, что подсудимые пообещали оказать содействие в поступлении сына потерпевшего в академию. Под предлогом передачи взятки представителю учебного заведения подсудимые получили от него $15 тыс.

«Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами негласных следственных действий. Санкции статей 190 и 367 УК предусматривают такие виды наказания как штраф, ограничение или лишение свободы. При выборе вида наказания суд учел наличие троих малолетних детей в возрасте 12, 10 и пяти лет, полное возмещение ущерба, мнение потерпевшего, просившего не лишать свободы. Приговором суда Арыстан осужден к шести годам ограничения свободы, Дүйсенқызы — к тем годам ограничения свободы», — пишет пресс-служба суда.

Отмечается, что Арыстан также пожизненно лишен права работать на госслужбе.

В настоящее время приговор обжалован осужденными. Также поступило ходатайство прокурора.