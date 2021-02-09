Токаев обсудил с министром образования и науки повышение статуса педагогов

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова о ходе исполнения поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана, а также на заседании Национального совета общественного доверия и расширенном заседании правительства, сообщает Акорда.

«Асхат Аймагамбетов доложил президенту, что министерством активно реализуются меры по повышению статуса педагогов, на 25% увеличена заработная плата учителей. Планируется строительство новых 200 школ, которые должны быть построены в этом году», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, глава государства был проинформирован о состоянии учебного процесса в период пандемии и принимаемых мерах по восполнению знаний школьников, созданию благоприятной среды для детей и реализации проекта «Читающая школа».

«В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав детей, развития отечественных колледжей и вузов, повышения качества высшего образования, обеспечения академической свободы и дальнейшей оптимизации учебных заведений. В завершение президент поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы науки и образования Казахстана», — резюмируется в сообщении.