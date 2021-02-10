Айтыскер хочет памятник Назарбаеву из золота

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Именитый айтыскер Балгынбек Имашев хочет памятник Нурсултану Назарбаеву из золота, передает корреспондент агентства.

«За то, что он (Назарбаев – КазТАГ) перевел столицу в Акмолу можно было бы поставить золотой памятник как Сапармурату Ниязову», — сказал Имашев в интервью youtube-каналу Qasqa Jol.

Он считает, что первый президент построил государство на пустом месте из ничего.

«Его миссия состояла в том, чтобы собрать казахов, выпустить свою валюту, установить государственную границу, сформировать внешнюю политику», — добавил он.

Вдобавок айтыскер поделился своими взглядами насчет недавних политических происшествий бывших стран СССР.

«Мы критикуем тоталитарную систему. Нужно признать, что во многих странах бывшего СССР сохраняется эта система. Например, российский народ против Путина. Но если бы не он, страна давно бы развалилась», — считает Имашев.

При этом он перепутал некоторые факты и назвал Лукашенко президентом Украины.

«В Кыргызстане тоже прошли митинги. Но сколько бы президентов не поменялось, никто не смог быть как Акаев. Он щедрый, добрый, справедливый», — продолжил свой список айтыскер.

В конце он поделился своими пожеланиями насчет политического будущего нашей страны.

«Говорим, что началась эра Токаева. Но он сказал, что продолжит установленную политику. Не говорил, что изменит систему. Таким образом, караван продолжает свой путь. Конечно, система должна поменяться. Многие выступают против Елбасы, но нужно признать, что он уважаемый старейшина, который пришел к нам по велению Аллаха. Он исполнил свою миссию. Теперь я бы хотел, чтобы он не мешал и лишь благословил нас в завоевании новых вершин», — желает акын.