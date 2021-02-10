Апелляционный суд отказался снять адмнадзор с Макса Бокаева

Атырау. 10 февраля. КазТАГ – Апелляционный суд отказался снять административный надзор с земельного активиста Макса Бокаева, сообщила его адвокат Жанар Сундеткалиева.

«Судья уточнила имеется ли возражения на присутствии двоих наблюдателей на процессе. Участники высказались положительно. Далее Макс Бокаев подал ходатайство о подключении двух наблюдателей, находящихся рядом с ним. Суд ходатайство удовлетворил. Во выступлении Бокаев сообщил, что считает себя невиновным, не признает постановление об установлении административного надзора», — рассказала Сундеткалиева в среду.

Адвокат отметила, что после выступления Бокаева, она выразила несогласие с постановлением суда №2 Атырау.

«При обсуждении вопроса срока административного надзора суд обязан учитывать характеристику осужденного. Макс Бокаев взыскании не имел при нахождении в учреждении, психологическая характеристика носит положительный характер. Макс Бокаев имел восемь взысканий, из них два были отменены, взыскание не носили тяжкого характера. При установлении всех фактов не было необходимости устанавливать административный надзор. Суд первой инстанции должен был объективно выяснять все причины», — отметила адвокат.

Прокурор уточнил, по словам защитника, что Бокаев был осужден по ст.174 (возбуждение социальной розни) УК РК, и назначение судом административного надзора на три года является верным.

«В 11.02 суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. В 11.31 суд установил не удовлетворять в частных жалобах, оставить без изменений решение суда первой инстанции, а именно установление административного надзора сроком на три года. Решение вступило в законную силу с момента оглашения», — резюмировала Сундеткалиева.

Макс Бокаев – гражданский активист, который вместе с другим общественником – Талгатом Аянов 28 ноября 2016 года был приговорен пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор в начале февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года. 4 февраля активист вышел на свободу.