«Не готовый к переменам» Назарбаев и «дестабилизирующий эффект» Дариги». «Потребность во внешнем признании — очень важная часть национального менталитета». «Рост количества информационных сливов — индикатор обострения межклановых войн в Казахстане»

Сетевой Казахстан 10 февраля 2021г.

AZATTYQ . ORG . ««Не готовый к переменам» Назарбаев и «дестабилизирующий эффект» Дариги: о динамике в казахстанской власти» — Чего стоит ожидать от года, который стартовал с жесткого подавления протестующих, раскритикованных парламентских выборов и видимого отсутствия сдвигов в сторону либерализации и реформирования политического поля? Означает ли возвращение Дариги НАЗАРБАЕВОЙ в парламент, что сценарий династийной передачи власти всё еще вероятен? На эти темы Азаттык побеседовал с британцем Бенджамином ГОДВИНОМ, ведущим аналитиком консалтингового агентства по политическим рискам и бизнес-аналитике PRISM.

«Казахстан тратит миллиарды на государственные газеты. Зачем?» — На продвижение «информационной политики» государства власти Казахстана в этом году потратят около 53 миллиардов тенге. Около двух миллиардов из них получат государственные печатные издания. Корреспондент Азаттыка разбиралась, насколько оправданы такие расходы.

EXPRESS — K . KZ . «Процесс полного восстановления экономики после пандемии займет от двух до пяти лет» — Сегодня мы беседуем об экономических результатах Казахстана в ушедшем году с доктором экономических наук Магбатом СПАНОВЫМ — Мы слишком зависим от мировой экономики, а мировой спрос на нефть и газ растет медленно. Нужно искать новые направления развития, реанимировать те идеи, о которых говорили раньше. Хотелось бы, например, услышать, что скажет правительство о программе развития туристической отрасли. До кризиса планировалось, что к 2025 году доля этого сектора в ВВП достигнет 8%.

IA — CENTR . RU . «Тулеуов: о вузах-хищниках, качестве казахстанского образования и «утечке мозгов»» — Олжас ТУЛЕУОВ, вице-президент Центра развития трудовых ресурсов при Минтруда РК, в интервью рассказал, как в Казахстане обстоят дела с высшим образованием и каким образом это отражается на экономике страны — В педвузы идут те, кто не смог поступить в престижный вуз, здесь маленький проходной балл и неконкурентоспособные абитуриенты. Так выходят немотивированные педагоги, неспособные сформировать образованную нацию. Но недавно министр образования Асхат Аймагамбетов заявил, что студентам повысили стипендии – с 21 тысячи тенге до 42 тысяч тенге (около 100$), а также проходной балл для поступления – с 60 до 70 баллов. Это должно привлечь талантливую молодежь.

FORBES . KZ . «Галим Хусаинов: Использование денег из ЕНПФ — не самая лучшая идея» — Представляя своего гостя, Арманжан БАЙТАСОВ отметил, что Банк ЦентрКредит остается одним из крупнейших финансовых институтов страны, а также одним из старейших в банковской системе Казахстана. Банкир Галим ХУСАИНОВ рассказал, почему он без оптимизма воспринял возможность изъятия пенсионных денег, отчего биткоин всё увереннее чувствует себя и выгодно ли будет для Казахстана введение единой валюты в рамках ЕАЭС.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О справедливости» — Потребность во внешнем признании — как выяснилось, очень важная часть национального менталитета. И вот неспособность национальной элиты обеспечить эффективность работы государственных институтов, корпоративного сектора, выработать стратегические цели и программы их достижения, обеспечить судебную и социальную справедливость, победить коррупцию и непотизм все больше подталкивают к идее передаче некоторых важных государственных и общественных институтов даже не в аутсорсинг, а во внешнее управление. В этому году независимости исполняется 30 лет. Если государство не сможет выйти из ступора и тупика, то следующего юбилея может и не быть.

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Не «облыс», а «уалаят» (эквивалент русского слова «губерния»). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана» — В недавней статье Президента РК К.К. Токаева «Независимость превыше всего» (6 января 2021 г.. «Казахстанская правда») затронут вопрос о переименовании приграничных областей Казахстана по примеру (прецеденту) ЮКО — Туркестанская область. Действительно, новое название бывшей Южно-Казахстанской (а ранее — Чимкентской) области стало оригинальной и удачной инициативой Елбасы Н. Назарбаева. И дело не только в эстетике. Или простом вопросе исторической памяти.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Тюрки всех стран, объединяйтесь!» — Концепция внешнеполитической интеграция тюркских государств идет медленно, но верно, несмотря на настороженность со стороны мировых держав. Однако продвижение тюркской доктрины может стать той самой позитивной повесткой дня для внутриполитической консолидации наших обществ. И здесь пора уже делать следующие шаги… Появление на карте Казахстана еще одной области – Туркестанской и название Туркестана «духовной столицей тюркского мира» ко многому обязывает наш регион и дает понять, что этот дискурс набирает силу.

«Можно ли заставить власти пойти на реформы без митингов?» — Exclusive.kz завершает обзор отчета Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности о мониторинге мирных собраний в 2018-2020 годах. Сегодня мы расскажем, как менялось количество «охраняющих» митинги полицейских, какую часть протестующих наказывают, как выбирают «нарушителей» и какую цену платят демонстранты за свое право на свободу мирных собраний.

RATEL . KZ . «Рост количества информационных сливов — один из индикаторов обострения межклановых войн в Казахстане» — Юрист международного прессозащитного фонда «Адил Соз» Сергей ЗЛОТНИКОВ советует вообще не использовать информационные сливы, так как они несут потенциальную опасность не только для журналиста, но и для редактора и СМИ — Любое СМИ хочет «выстрелить» и дать первым интересную резонансную информацию. Но здесь есть определенный риск. Если информация в отношении человека не подтвердится, он может подать в суд. Мы с вами не вчера родились. Существуют межэлитные разборки, и кому-то какое-то место понадобилось. Я бы даже сказал, что сливают через правоохранительные органы. Значит, есть те, кто заинтересован в том, чтобы эта информация появилась.

365 INFO . KZ . «Бегство банкиров из страны: закономерность и последствия» — Несколько бывших банкиров заявлены в международный розыск. И они не первые… Почему так происходит? В международный розыск объявлены бывший менеджер Tengri Bank Алмас БАКЫТОВ и руководитель одной из подконтрольных ему компаний Тогжан РАХМЕТОВА. Финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ рекомендует отвлечься от упрощенного восприятия – «украл и убежал».

TIME . KZ . «Пациент-невидимка» — Как наш корреспондент разбиралась с “левым” приемом в поликлинике. Началось все чуть больше недели назад. В мобильном приложении Damumed я обнаружила, что моя младшая дочь 20 декабря 2020 года якобы прошла скрининг у стоматолога в детской городской поликлинике Алматы. Режим приема “очно” (шастает девятилетний ребенок по врачам, а мать ни сном ни духом), и направление от нашего участкового есть.

«Мани, мани – мантия» — Громкий скандал грянул в Караганде: под подозрение во взяточничестве попал судья местного экономического суда Ержан ГАБДУЛЛИН. Взрывная волна от этой разорвавшейся “бомбы” докатилась до столицы, где в ближайшее время его могут лишить статуса судейской неприкосновенности со всеми вытекающими последствиями. Главная же интрига состоит в том, что Габдуллин может стать не единственным подозреваемым.

«Такая вот аморе» — Итальянец Тони ТУРИ, который несколько лет проработал инженером одной из нефтяных компаний в Атырау, скучает по Казахстану и выступает в Европе с казахскими песнями.

CARAVAN . KZ . ««С такими предложениями русскоязычное население само покинет Казахстан» — политолог о радикальных заявлениях об изучении госязыка» — Проявление радикальности в виде инициатив по урезанию заработной платы и наложению штрафов и разговоров о депортации и лагерях никоим образом нельзя назвать взвешенным и рациональным подходом. Достаточно посмотреть на недавний печальный опыт Молдавии и Украины. Недавнее заявление отечественного журналиста и члена Союза писателей Казахстана Армана КАНИ шокировало пользователей Сети.

KURSIV . KZ . «Tengri Bank лишился лицензии из-за выдачи невозвратных кредитов» — АО «Tengri Bank» лишился банковской лицензии из-за неплатежеспособности, которая связана с выдачей заведомо невозвратных кредитов лицам, близким к акционерам и менеджменту. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас КИЗАТОВ. Банк ожидает решение суда о принудительной ликвидации.

LITER . KZ . «Чиновника из Шымкента лишили гражданства Казахстана. Что там произошло?» — Чиновник из Шымкента Олег ПОЧИВАЛОВ временно вернул себе казахстанское гражданство, которого его лишили за якобы второй паспорт — как гражданина России. Уже месяц длится странная история с руководителем Управления спорта Шымкента Олегом Почиваловым. В январе в Сети появилась информация о том, что у Почивалова есть российское гражданство. Сам чиновник, а также акимат города это информацию опровергли.

M K — KZ . KZ . «Казахстан входит в список государств с высокой смертностью на дорогах» — Хроники ДТП похожи на сводки с поля боя — ежедневно за рулем или под колесами кто-то погибает. В целом с момента обретения независимости страны количество дорожных аварий снизилось с 18 тысяч в 1991-м почти до 16 тысяч в 2018 году. То есть сокращение за 27 лет произошло всего на 15 процентов. Причем за эти годы республика потеряла почти 82 тысячи человек. А число пострадавших составляет полмиллиона казахстанцев.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««У нас нет ни одного врача»: как живет казахстанское село, где никто не болел COVID-19» — «Безковидники». Так в шутку жители Меркенского района Жамбылской области называют жителей поселка Аспара, где с начала пандемии ни один человек не заразился коронавирусом.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.