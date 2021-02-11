Инвестпроект должен приносить экспорт продукции на Т44 млрд и 3 тыс. рабочих мест

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Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Реализованный инвестиционный проект должен приносить Казахстану экспорт не менее Т43,755 млрд и 3 тыс. постоянных новых рабочих мест, сообщает министерство национальной экономики Казахстана.

«В рамках реализации (инвестиционного – КазТАГ) проекта должно быть количество вновь создаваемых или восстанавливаемых не менее 3 тыс. постоянных новых рабочих мест со стабильными доходами», — указывается в правилах отбора инвестиционных проектов для заключения соглашений об инвестициях.

Согласно информации, экспорт от реализованного инвестпроекта должен быть в объеме не менее 15 млн МРП (Т43,755 млрд).

Также, для отбора инвестпроектов министерство иностранных дел анализирует предложения госорганов на соответствие критериям создания новых производств, стимулирование проектом привлечения новых инвестиций, импортозамещающей или экспортоориентированной направленности проекта, емкости рынка и расчетов по спросу на предлагаемую к производству продукции на внутреннем и внешнем рынках, способствование внедрению техдостижений с низким уровнем вреда экологии и современных стандартов управления, обеспечение выхода продукции на мировые рынки, невыделение средств из бюджета или Нацфонда РК, возможность регистрации соглашения об инвестициях в юрисдикции МФЦ «Астана».

В правилах указан порядок утверждения предлагаемых госорганами инвестпроектов: формируется перечень проектов, по которым возможно заключение соглашений об инвестициях, и перечень выносится на координационный совет по вопросам привлечения инвестиций.

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«Госорганы, заключившие от имени правительства соглашения об инвестициях, ежеквартально информируют МИД для контроля над ходом реализации каждого инвестпроекта», — указывается в приказе.

 

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