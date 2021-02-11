«Казахизация: что мы обретем, а что потеряем на этом пути?». «Казахстан и магия Великого Турана». «Граница не разделяет Россию и Казахстан, а соединяет наши страны и народы». «Казахстан – должник или кредитор?». «Чтобы пенсионные накопления не превратились в фантики»

День за днем 412 0
Сетевой Казахстан 11 февраля 2021г.

QMONITOR.KZ. «Казахизация: что мы обретем, а что потеряем на этом пути?» — Процесс казахизации нашей страны и самых разных сфер ее жизни (госуправление, культура, язык, образование, топонимика, отношение к истории и т.д.) кто-то считает закономерным, а кто-то искусственно подогреваемым. Но фактом остается то, что он происходит. Причем происходит, большей частью, под лозунгами необходимости ухода из-под влияния России, русского языка и русской культуры. Сторонники казахизации считают, что это единственно верный путь, противники пугают, что в случае ее полной и окончательной победы страну ждет участь, например, Туркменистана. А чем на самом деле может завершиться этот процесс? Какой в итоге станет – в политическом, культурном, религиозном, цивилизационном плане – наша страна? И что выиграют (или что проиграют) в этом случае сами казахи?

«В роли пугала. Надо ли бояться казахского национализма?» — В Казахстане после приснопамятных событий декабря 1986 года понятия «национализм» и «националист» приобрели однозначно негативный оттенок. Причина крылась в печально известном партийном постановлении, которым на весь казахский народ навесили, как тогда казалось, очень обидный ярлык. После этого прослыть националистом было примерно то же самое, что получить пожизненное клеймо и почти наверняка сломать себе карьеру.

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Казахстан и магия Великого Турана» — Сотрудничество с Турцией: положительное сальдо торговли, тюркский мир и сопряжение проекта «Великого Турана» с китайским мегапроектом «Один пояс – один путь». Недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА о намерении вывести свою страну в «Топ-10» ведущих экономик мира стало важным сигналом для расширения сотрудничества с ней государствами Центральной Азии, прежде всего Казахстаном, крупнейшим ее стратегическим партнером в этом регионе.

Алексей БОРОДАВКИНKP.KZ. «Граница не разделяет Россию и Казахстан, а соединяет наши страны и народы» — На вопросы «Комсомольской правды в Казахстане» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей БОРОДАВКИН — По моему мнению, мы настолько привыкли к тому, что россияне и казахстанцы близки друг к другу, что на определенном этапе перестали уделять должное внимание сотрудничеству по линии гражданского общества. А его необходимо развивать и наращивать связи между неправительственными фондами и организациями, молодежными и ветеранскими союзами, волонтерскими движениями, а также представителями средств массовой информации и блого-сферы.

AZATTYQ.ORG. ««Было 420, стало 580». Цены на квартиры растут вопреки «поручениям» Токаева» — Власти Казахстана разрешили гражданам досрочное снятие пенсионных накоплений. Тысячи людей начали обращаться к застройщикам в поисках желаемых квадратных метров. Рынок тут же отреагировал ростом цен. Недовольство вкладчиков дошло до президента страны — Касым-Жомарт ТОКАЕВ «поручил принять меры по сдерживанию цен на рынке недвижимости». Но пока дальше «поручений» дело не пошло — цены продолжают расти, съедая те самые пенсионные накопления.

Что несет новая волна приватизации Что несет новая волна приватизации
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KZAIF.KZ. «Цифры и судьбы» — 10 января 2021 прошли выборы в мажилис VII созыва. 11-й премьер-министр Аскар МАМИН сохранил свою должность… За 30 лет всего двенадцатый глава правительства? Нормально. У соседей-киргизов, как отметил недавно в интервью газете «Коммерсантъ» новый президент Садыр ЖАПАРОВ, за это время уже 32-й премьер! А вот с министрами за эти годы в прямом смысле у нас «карусель». Сапархан ОМАРОВ уже 19-й министр сельского хозяйства. Впрочем, он был и 18-м… С Министерством здравоохранения вообще беда. Оно, кажется, дважды упразднялось, его «пристегивали» то к образованию и спорту в качестве комитета здравоохранения, то к Минсоцзащите…

КОСАНОВNOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Нескромное офшорное обаяние чиновничьей буржуазии» — Как заявил министр финансов: «Казахстан может получить данные об офшорных счетах граждан более чем в 100 юрисдикциях. Уже подписан документ об электронном обмене сведениями между ОЭСР и Нацбанком». Конечно, понимая, что наша власть «своих» не сдает, можно было бы ограничиться сарказмом и очередной порцией пессимизма относительно способности и желания наших руководителей расчистить авгиевы конюшни в казахстанском сегменте всемирного офшора. Но не буду этого делать, ибо, мне кажется, что такая информация не столь проста и банальна: тема офшорных счетов казахстанских граждан всегда актуальна и несет непременную криминальную составляющую.

DIALOG.KZ. «Украина — Как офис простых решений готовит непростые реформы» — После распада Советского Союза каждое государство постсоветского пространства аккумулировало свой собственный опыт рыночных реформ. При этом у кого-то он достаточно удачный, у кого-то не совсем, но каждый такой опыт по-своему ценен. О некоторых любопытных аспектах украинских реформ рассказывает казахстанский эксперт Рахимбек АБДРАХМАНОВ, недавно побывавший в этой стране.

AZATTYQRUHY.KZ. «Казахстан – должник или кредитор? Фактчек Нацбанка» — Раз в три месяца в Казахстане разом появляются десятки леденящих душу фейковых публикаций: каждый казахстанец, даже младенец, должен, скажем, по $10 000. Причина проста: в этот период Нацбанк РК публикует очередное сообщение о долгах страны с расшифровкой статей. Обозреватель Azattyq Rýhy Марк СЕВЕРЯНИН представляет фактчек подобных вбросов и заявлений Нацбанка. Разберемся как обстоят дела на самом деле и рассмотрим механизм возникновения дезинформации. Примерно в 80% случаях эти фейки создают по невежеству (в их числе немало наших коллег), остальные – умышленно. Одним просто нужен хайп, другие распространяют ложные страшилки ради политических целей. К примеру, так поступают подельники и соратники беглого банкира.

REZONANS.KZ. «История повторяется дважды – у финансистов снова три «няньки»» — Поскольку Нацбанк, АРРФР и МФЦА не контролируются правительством, а непосредственно подчинены и подотчетны главе государства, то, естественно, зачастую такая схема приводит к ситуации, обрисованной в известной басне про лебедя, рака и щуку, впрягшихся втроем в воз с поклажей. Координировать же действия этих трех «нянек» финансового рынка приходится президентской администрации, где ключевую роль играют заместитель ее руководителя Тимур СУЛЕЙМЕНОВ и отдел социально-экономического мониторинга.

Война Миров. Брекзит остается без сделки Война Миров. Брекзит остается без сделки
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365INFO.KZ. «Чтобы пенсионные накопления не превратились в фантики» — Ажиотаж по вопросу досрочного снятия пенсионных накоплений сверх порога достаточности набирает силу. Директор Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий КАЗАНЦЕВ объясняет такой ажиотаж сомнениями в сохранности пенсионных накоплений — Через 10-20 лет люди могут получить не деньги, а фантики. Даже при высоком уровне доходности накопления обесценятся. Нацвалюта теряет в среднем 20% в год. Номинально их становится больше, купить на них можем меньше.

TIME.KZ. «Цветная революция и бейдж по-казахстански» — Как могут контролировать непривитых и будут ли поблажки для тех, кто получит вакцину… Все просто: скачал мобильное приложение, отсканировал код, на экране появляется статус. Зеленый — посетитель недавно сдавал ПЦР-тест на ковид, результат был отрицательный. Синий — нет результатов ПЦР-тестирования, но человек не числится как контактный. Желтый — гражданин контактный. Красный — перед вами тот, кто зарегистрирован в базе Минздрава с положительным результатом теста на коронавирус. Процедура занимает не больше минуты.

«Кричать хочется от того, что известно» — В Павлодаре завершилось следствие по резонансному убийству Татьяны ФЕКЛИСТОВОЙ. Она погибла от рук своего мужа — президента областной Федерации парашютного спорта Руслана ФЕКЛИСТОВА. Процесс, скорее всего, будет закрытым, так как в ходе следствия выяснилось, что “герой-десантник” слишком много себе позволял не только в семье. И все это сходило ему с рук… 40-летнюю Татьяну хоронили в закрытом гробу — с таким неистовством пинал ее Феклистов в кирзовых сапогах на глазах у детей.

«Без мата наш футбол смотреть невозможно» — Разгромное поражение юношеской сборной Казахстана на Кубке развития в Минске от сверстников из Таджикистана со счетом 1:7 вызвало бурю негодования среди болельщиков и специалистов футбола. Правда, потом, после двух уверенных побед над Белоруссией и Молдавией, народный гнев поутих, но тревога за будущее казахстанского футбола осталась. Что-то мы делаем не так не только в самой критикуемой, но и в самой любимой игре в Казахстане.

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