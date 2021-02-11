На 11 февраля в Казахстане взыскивали долги 207 коллекторских агентств

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Aлматы. 11 февраля. КазТАГ – На 11 февраля в Казахстане взыскивали долги 207 коллекторских агентств, заявляет агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК.

«Реестр коллекторских агентств содержит данные: наименование агентства, фамилию руководителя, фактический адрес по 249 агентствам», — следует из отчета, размещенного на сайте АРРФР в четверг.

Согласно информации, из реестра в разные периоды из реестра исключены 42 коллекторских агентства.

Таким образом, реестр включает 207 действующих коллекторских агентств.

 

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