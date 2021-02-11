Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте временами осадки, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем -16-18, ночью -27-29.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью +2+4.