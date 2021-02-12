«15 лет без Алтынбека. Нераскрытое политическое убийство». «Абдрахимов оправдал строительство отеля на Бозжыре». «Большинство медиков не получили обещанные «ковидные» компенсации». «Легионеры в нашем футболе – гости. Но очень дорогие гости»

Сетевой Казахстан 12 февраля 2021г.

AZATTYQ . ORG . «15 лет без Алтынбека. Нераскрытое политическое убийство» — 15 лет назад были убиты оппозиционный политик Алтынбек САРСЕНБАЙУЛЫ и двое его помощников. Убийству предшествовало похищение, в котором были задействованы сотрудники спецподразделения «Арыстан» комитета национальной безопасности. Через несколько месяцев бывшего полицейского приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве, офицеров «Арыстана» — к тюремным срокам. Уголовное дело пересматривалось, вынесены два обвинительных приговора в отношении бывших должностных лиц. Родственники и соратники убитого политика называют его «жертвой политического террора». Они считают, что правда о преступлении не раскрыта.

««Качество денег и размер денег». Математика Кайрата Боранбаева» — Денег «достаточно», но «намного» меньше, чем указывает журнал Forbes. Налогов платит «очень много», но цифры не называет. Получил госконтракт на выпуск вакцины, но не приводит сумму. Азаттык встретился с казахстанским предпринимателем Кайратом БОРАНБАЕВЫМ, чтобы задать ему вопросы о производстве «Спутника V», бизнес-активах, заграничной недвижимости, родстве с семьей бывшего президента. Что из этого вышло?

PLATON . ASIA . «Будет хуже?» — При НАЗАРБАЕВЕ такого не было. Эту фразу все чаще можно слышать из уст «лидеров мнений». Чаще она произносится в виде шутки, реже – как сарказм, но, если заглянуть глубже, то в этом будет видна какая-то политическая философия и, одновременно, грустная констатация ситуации на сегодняшний день. И если развить эту мысль дальше, то приходишь к неутешительному выводу – дальше может быть хуже, и виноваты в этом не только власти… Почему не изменилась жизнь при Токаеве.

TURANPRESS . «Финансовые эмигранты» — В Казахстане в очередной раз решили разобраться с проблемой оттока капитала… Конечно, до апокалиптических сценариев Казахстану еще далеко. Но тревожные звоночки периодически раздаются, и, судя по возрастающей активности государства в деле противодействия то ли оттоку, то ли все-таки бегству капитала, в последние несколько лет эта проблема приобретает особую актуальность. Остается лишь определить точные данные по суммам вывода капитала за рубеж, четко разделить «белые» и «серые» потоки и выработать единую систему мониторинга и оценки. То есть то, что не удавалось сделать все предыдущие годы. Или не очень хотелось.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Инициатива Жамаубаева – бред»: спецодеждой и повышением зарплат коррупцию не победить» — Какие только потешные способы борьбы с коррупцией ни придумывали в Казахстане – предлагали даже заклеймить взяточников «изменниками родины». Но, пожалуй, самый забавный способ борьбы с этой напастью придумал министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ, задумавший переодеть всех налоговиков в единую форму. Мол, спецкостюм сыграет у них и у населения на совести, что те сразу откажутся брать взятки. Поможет ли это в борьбе с коррупцией? Казахстанцы уже оценили и даже высмеяли новый способ борьбы с коррупцией.

QMONITOR . KZ . ««Цифровая эмиграция» школьников из Казахстана в Россию: стоит ли мешать?» — Массовая студенческая эмиграция из Казахстана в другие страны уже никого не удивляет – только в российских вузах сейчас обучаются более 70 тысяч наших молодых соотечественников, и их число ежегодно растет. Теперь похожая тенденция может охватить и учащихся школ. Правда, они «эмигрируют» не физически, не путем пересечения государственной границы, а в «цифровом пространстве», однако от этого вызов, брошенный ими отечественной системе образования, не становится менее серьезным.

FORBES . KZ . «Абдрахимов оправдал строительство отеля на Бозжыре» — Габидулла АБДРАХИМОВ, назначенный на должность вице-министра культуры и спорта три недели назад, обозначил свою точку зрения касательно строительство отеля в урочище Бозжыра в Мангистауской области — Учитывая изложенное, а также все за и против, считаю, что строительство отеля возле Бозжыра целесообразно. Но при этом строить нужно на экологически безопасном расстоянии от ущелья (каком пусть скажут специалисты). Кроме того необходимо создать дополнительную инфраструктуру в виде кемпингов, чтобы можно было там покушать, принять душ, сходить в туалет и просто отдохнуть.

QAZAQUNI . KZ . «Торегали Казиев: что ждет РК в условиях биологической, «гибридной» войны» — Стратегия сохранения на карте Республики Казахстан в ХХI в. коротка и триедина, заключающаяся в умном и правильном ведении внешней и внутренней политики: Постоянно укреплять свое государство – его оборону, науку, образование, технологию, экономику, культуру. Постоянно наращивать численность, качество и благосостояние народа. Всеми усилиями достичь уровня опережающего развития своего народа и государства, что обеспечит конкурентоспособность в семье народов ООН. В ближайшие 5 лет войти в число стран 6-го технологического уклада. Талантов у нас океан, нужно дать им дорогу! Лодырей и арамтамаков гнать в шею – тогда и они станут работать, как все.

INFORMBURO . KZ . ««Бэби-бокс – крайняя мера, когда профилактика не сработала». Нужны ли Казахстану «колыбели надежды»?» — В больнице Алматинской области установили первый в Казахстане бэби-бокс, несмотря на то, что Минздрав против этой идеи. В Министерстве здравоохранения считают, что проект увеличит количество «отказников» (брошенных детей) в стране. Однако статистика ранней беременности говорит, что нужно принимать меры. Так, в 2020 году: 2777 несовершеннолетних девочек стояли на учёте по беременности; 397 девочек сделали аборт; 1910 подростков родили. Помогут ли бэби-боксы спасти жизни и почему правительство считает, что вопрос нужно решать по-другому…

365 INFO . KZ . «Ермек Турсунов: «Тех, кто сидит во власти и читает книги, я знаю»» — Новость, которая звучит странно: книги Ермека ТУРСУНОВА на днях были переизданы. Переизданы? Значит, их покупают, их читают… Кто и зачем? Кто читатель Турсунова, ради которого известный режиссер странствовал по следам Бейбарса в пустыне? Что читает сам Турсунов? Зачем это вообще надо сейчас, в эпоху Instagram? Наконец, почему режиссер считал Баха и Гайдна казахами? Об этом наш разговор с режиссером и писателем.

«Большинство медиков не получили обещанные «ковидные» компенсации» — Половина медиков, контактировавших с больными коронавирусом, не получили вообще никаких компенсаций, показало социологическое исследование. Провела его организация Health and Capital. Также примерно половина сама переболела, связывают это именно с работой. В опросе приняли участие 4 715 медицинских работников как государственных, так и частных организаций.

PROSPORTS . KZ . «Легионеры в нашем футболе – гости. Но очень дорогие гости» — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, известная телеведущая и общественный деятель Аружан САИН в эксклюзивном интервью корреспонденту Prosports.kz Владимиру ЖАРКОВУ четко обосновала сокращение бюджетного финансирования профессионального спорта в стране. Наша беседа с Аружан длилась почти два часа. В своем невероятно плотном рабочем графике детская омбудсвумен нашла время на то, чтобы выразить свое возмущение существующей в Казахстане системой госфинансирования профессиональных клубов. Впрочем, разговор наш вышел далеко за рамки футбола и спорта вообще.

KURSIV . KZ . «Почему публичная травля ушла из СМИ в соцсети и Telegram» — Прошедший 2020 год отметился десятками масштабных публичных PR-кампаний в медийном пространстве Казахстана. Публичная атака на репутацию через слив компромата стала востребованным и дорогим инструментом в бизнес-спорах оппонентов: анонимность сделала информацию общедоступной – любой документ или информацию можно донести прямо в телефон своей целевой аудитории. Эксперты оценивают годовой русскоязычный рынок компромата в сотни миллионов долларов.

VOXPOPULI . KZ . «Карикатура в Казахстане — дело неблагодарное и небезопасное» — Как правило, под «прицел» художников попадают люди публичные, в том числе политики. Многие из них, особенно в республиках бывшего СССР, болезненно реагируют на шаржи, поэтому ставят различные препоны для развития этого вида искусства. В итоге в таких странах карикатура либо умирает, либо находится на грани выживания. Как обстоят дела с этим жанром у нас и есть ли будущее у казахстанской политической сатиры, мы узнали у двух известных отечественных художников-карикатуристов — Ибрагима КУБЕКОВА и Мираса НУРМУХАНБЕТОВА.

CARAVAN . KZ . «Спасибо, что вы есть у нас, мы не подведем!» — Сегодня, 12 февраля, первая леди Казахстана, или, как все ее ласково называют, Ел анасы, – Сара Алпысовна НАЗАРБАЕВА отмечает свой юбилей. История жизни, любви и деятельности этой женщины долгие годы остается примером для многих.

«Мы хотим честно платить налоги. Но нам не верят» — Чиновники решают за букмекеров, как им работать и кому платить. При этом мнения другой стороны они не спрашивают. Зачем, если те для них всегда и во всем виноваты? Но это далеко не так. Об этом рассказала директор по связям с общественностью и госорганами саморегулируемой организации (СРО) букмекеров Гульмира БЕРГЕНОВА.

LITER . KZ . «Роды в Казахстане. Обзор клиник Нур-Султана и Алматы» — Будущая мама изо дня в день ожидает появления на свет своего малыша, но до того, как взять его на руки и обнять, нужно пройти сложный процесс — роды. По каким критериям выбирать роддом в Нур-Султане и Алматы, в каких случаях больше подойдет частная клиника и как подготовиться к родам, читайте в обзоре…

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