Экс-министр нацэкономики РК назначен заместителем председателя правления ЕАБР

Новости 140 0
От кого некоммунисты защищают народ? От кого некоммунисты защищают народ?
1663

Алматы. 12 февраля. КазТАГ – Экс-министр национальной экономики РК Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), заявляет ЕАБР.

«Руслан Даленов назначен заместителем председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Также он вошел в состав Правления ЕАБР», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕАБР банка в пятницу.

Даленов до назначения на должность в ЕАБР с 2019 года возглавлял министерство национальной экономики РК, занимал посты первого вице-министра национальной экономики и вице-министра финансов РК.

В обновленный в феврале 2021 года состав правления ЕАБР также входят заместители председателя правления Сергей Васильев, Леонид Грачков, Денис Ильин, Данияр Имангалиев, Амангельды Исенов, Елена Кубанова, Ярослав Мандрон, Берик Мухамбетжанов, Тигран Саркисян, отмечается в информации.

Похожие материалы:

  1. Назначен председатель комитета рыбного хозяйства МЭГПР Казахстана
  2. Назначен председатель комитета по защите прав потребителей МТИ Казахстана
  3. Экс-глава Национального научного онкоцентра стал вице-министром здравоохранения Казахстана
  4. Экс-сенатор возглавил аппарат МИИР Казахстана
  5. Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК