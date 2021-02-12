Экс-министр нацэкономики РК назначен заместителем председателя правления ЕАБР

Алматы. 12 февраля. КазТАГ – Экс-министр национальной экономики РК Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), заявляет ЕАБР.

«Руслан Даленов назначен заместителем председателя Правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Также он вошел в состав Правления ЕАБР», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕАБР банка в пятницу.

Даленов до назначения на должность в ЕАБР с 2019 года возглавлял министерство национальной экономики РК, занимал посты первого вице-министра национальной экономики и вице-министра финансов РК.

В обновленный в феврале 2021 года состав правления ЕАБР также входят заместители председателя правления Сергей Васильев, Леонид Грачков, Денис Ильин, Данияр Имангалиев, Амангельды Исенов, Елена Кубанова, Ярослав Мандрон, Берик Мухамбетжанов, Тигран Саркисян, отмечается в информации.