Почти Т9 млрд может занять акимат Алматы в 2021 году на внутреннем рынке в целях жилстроя

Алматы. 14 февраля. КазТАГ – Почти Т9 млрд может занять местный исполнительный орган (МИО, акимат) Алматы в 2021 году на внутреннем рынке в целях жилищного строительства, передает корреспондент агентства.

«Определить следующие условия, объем и целевое назначение выпуска местным исполнительным органом города Алматы государственных ценных бумаг (ГЦБ) для обращения на внутреннем рынке: 1) условия: год выпуска ГЦБ – 2021 год; вид ценных бумаг – ГЦБ, выпускаемые МИО областей, городов республиканского значения, столицы, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ; 2) объем – не более Т8,8 млрд», — говорится в проекте приказа министерства финансов.

В качестве целевого назначения указано «финансирование строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ».