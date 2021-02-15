Допсоцпомощь хотят выплатить в Нур-Султане ко Дню Победы и Дню памяти жертв Чернобыля

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Дополнительную социальную помощь хотят выплатить в Нур-Султане ко Дню Победы и Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент агентства.

«Оказать в 2021 году дополнительную социальную помощь к 9 мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне, зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Нур-Султане, ветеранам Великой Отечественной войны, в размере Т805 тыс.», — говорится в проекте решения столичного маслихата.

Ожидается, что выплаты к 9 мая получат 26 ветеранов – с учетом плановой выплаты в Т195 439 и дополнительной соцпомощи в Т805 000, каждый из них должен получить ко Дню Победы не менее Т1 000 439. При этом из местного бюджета планируется выделить дополнительно Т18,194 млн.

«Оказать дополнительную социальную помощь ко Дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 2021 года), зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Нур-Султане ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, а также другим лицам, указанным в статье 8 закона Республики Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах», из числа лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в размере Т75 тыс.», — сказано в проекте другого решения гормаслихата.

Планово указанные лица получают по Т26 253, с учетом дополнительной выплаты в Т75 тыс. ожидается, что ветераны Чернобыля получат к 26 апреля по Т101 253. Речь идет о 540 гражданах. На реализацию проекта столичный маслихат дополнительно запрашивает из местного бюджета Т40,658 млн.