КФК зарегистрировал вакцину «Спутник-V» в Казахстане

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на территории Казахстана, сообщает пресс-служба КФК.

«13 февраля 2021 года было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения РК о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье», – рассказали в пресс-службе предприятия в понедельник.

Как уточняется, на основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

«Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник – V». На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия и Бахрейн», — отметили в КФК.

По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины «Спутник-V» производства КФК во все регионы страны.