Автозавод в Алматы производит 20 автомобилей Hyundai Accent в смену

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – На заводе Hyundai в Алматы производят порядка 20 автомобилей Hyundai Accent в смену мелкоузловым методом, включая сварку, а также окраску кузова и пластиковых деталей, сообщил директор завода Hyundai Trans Kazakhstan (дочернее предприятие Astana motors) Максим Тарасов.

«Несмотря на коронакризис, мы открыли завод Hyundai в индустриальной зоне Алматы, на котором мы варим и красим кузова, ведем полную сборку. Инвестировали в завод Т28 млрд, из которых 30% были собственные средства компании. Остальные средства были получены в кредит у Банка развития Казахстана (БРК) по ставке 8,27% годовых. Это коммерческая ставка», — заявил в свою очередь глава компании Astana Group Нурлан Смагулов на пресс-конференции для журналистов после экскурсии по заводу.

Говоря о заводе в Алматы, глава компании заметил, что он расположен на участке 25 га, площадь занимает более 34 тыс. кв.м.

«Он рассчитан на производство более 10 тыс. авто по методу мелкоузловой сборки и более 35 тыс. – крупноузловой», — отметил бизнесмен. На заводе также собирают модели: Tucson, Sonata, Elantra, Santa Fe и Creta. Мощность производства — 45 тыс. автомобилей в год.

Локализация по его подсчетам составляет более 50%. На заводе в данный момент работают 370 человек. С выходом на полную мощность число рабочих мест вырастет до 700.

«Сейчас в смену выпускаются около 20 авто Hyundai Accent. В целом мы можем собирать и больше, учитывая мощность завода, но отталкиваемся от заказов дистрибьютора Hyundai Auto Kazakhstan. Производство может идти и по выходным, а загрузка на производстве также зависит от спроса», — добавил Тарасов в ходе экскурсии по автозаводу.

Бренд Hyundai в 2020 году стал лидером казахстанского автомобильного рынка. Продажи Hyundai в Казахстане в 2020 году составили 17 857 ед.

Компоненты приходят с заводов России, Южной Кореи, Индии и Китая. При этом «Астана Моторс» планирует запустить завод по производству компонентов, с цехом производства пластиковых деталей.

Завод Hyundai Trans Kazakhstan уже окрашивает бампера и планирует отправлять их на российский завод Hyundai, происходит конверсия производства. Что-то мы делаем для российского завода Hyundai, а они для нас. Планируется, что второй моделью на конвейере будет модель Hyundai Tucson.

Компания Astana Motors в 2020 году реализовала 26 826 тыс. автомобилей. Оборот компании составил — $850 млн.