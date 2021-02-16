Более Т408 млрд уже изъяты казахстанцами из ЕНПФ на жилье – Нацбанк

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более Т408 млрд уже изъяты казахстанцами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на жилье, сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

«На 12 февраля ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75 186 заявкам на сумму Т408,2 млрд», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, 87% изъятых накоплений казахстанцы намерены направить на решение жилищных вопросов: из которых 45,5% – на приобретение жилья, 28,3% – на погашение задолженности по ипотеке, 10,5% – на получение ипотеки в «Отбасы банке», для первоначального взноса в БВУ, и 2,3% — на ИЖС, рефинансирование ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа и иные цели.

Также, на 12 февраля принято 115 608 заявок на сумму Т1,9 трлн. Из них приняты в обработку, в том числе одобрены 78 074 заявок на сумму Т423,6 млрд.

ЕНПФ начат прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами в январе.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 23 декабря пакет соответствующих поправок был одобрен в парламенте и передан на подпись президенту. 2 января Токаев подписал закон об изъятии части пенсий на улучшение жилищных условий.

20 января депутат мажилиса Аманжан Жамалов заявил о том, что 761 тыс. граждан ждут от правительства принятия правил изъятия средств из ЕНПФ – он призвал ускорить принятие необходимых нормативно-правовых актов (НПА) и ввести их в действие до конца января 2021 года. В тот же день КазТАГ сообщал, что «Отбасы банк» и банки второго уровня утверждены операторами по использованию изъятых из ЕНПФ накоплений.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило правила использования части пенсий на улучшение жилищных условий 21 января – они описаны в соответствующем материале агентства КазТАГ.

Операторами по использованию части пенсий на жилье, помимо «Отбасы банк», являются еще три банка.