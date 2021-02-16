МЧС Казахстана готовится увеличить число пожарных почти на 500 человек

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана готовится увеличить число пожарных почти на 500 человек, передает корреспондент агентства.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений (…): в разделе 17: строку: «17. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 24 812» изложить в следующей редакции: «17. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 25 306», — говорится в проекте постановления правительства.

В обосновании к поправкам сказано, что они вносятся в целях реализации поручения премьер-министра Аскара Мамина от 8 февраля 2021 года.

«Проектом предусмотрено увеличение штатной численности органов гражданской защиты на 494 единицы (в 2022 году одобрено выделение дополнительной штатной численности в количестве – 547 единиц). Выделяемая штатная численность будет распределена для шести пожарных депо в городах Нур-Султан (131), Атырау(131), Актобе (174) и Мангистауской области поселке Баскудук (58)», — сказано в обосновании.

В пояснительной записке к документу указано, что реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета на 2021-2023 годы в сумме Т2 918 901 тыс.

«Дополнительные расходы, связанные с реализацией проекта, будут заявлены в рамках уточнения республиканского бюджета 2021 года – Т705 069 тыс. При формировании проекта республиканского бюджета на 2022-2024 годы будет заявлена дополнительная потребность в сумме Т3 329 971 тыс., в том числе по годам: 2022 год – Т1 097 693 тыс.; 2023 год – Т1 116 139 тыс.; 2024 год – Т1 116 139 тыс.», — уточняется в пояснительной записке, автором которой указан министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.