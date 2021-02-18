НПО после преследований со стороны госорганов обратились к Токаеву

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Неправительственные организации (НПО) после преследований со стороны государственных органов обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства.

«За последние месяцы ряд казахстанских правозащитных организаций подвергся массированному прессингу со стороны фискальных органов. Несколько НПО получили необоснованно большие штрафы, деятельность других была приостановлена на три месяца. Обвинения были связаны с якобы нарушениями налогового законодательства в части несвоевременных или неточных уведомлений о сдаче отчетности по иностранному финансированию», — говорится в обращении, распространенном международным центром журналистики MediaNet.

Как отмечается, «так называемые «нарушения» не повлекли никаких недоимок в бюджет и не причинили никому ущерба», и даже более того – «это является дублированием отчетности, в которой НПО обязаны раскрывать государственным органам информацию о любых полученных средствах, включая средства из иностранных источников».

«После того, как ситуация получила широкий резонанс в обществе и СМИ, в поддержку упомянутых НПО выступили казахстанские и международные организации и дипломатические миссии. Они осудили репрессии в отношении представителей гражданского общества, призвали отменить санкции и привести законодательство в соответствие с международными стандартами. Несмотря на то, что в дальнейшем санкции в отношении НПО были отменены, мы выражаем обеспокоенность действующим законодательством. Мы уверены, что преследование было связано с политическими мотивами, активной гражданской позицией вышеупомянутых НПО, предвыборным периодом. Поводом для таких выводов стали многочисленные процедурные нарушения и явная предвзятость со стороны проверяющих органов», — сказано в обращении.

По мнению авторов документа, «сложившаяся ситуация дала четко понять, насколько уязвима деятельность гражданского сектора в Казахстане».

«Существующее законодательство позволяет парализовать работу НПО из-за мнимых нарушений, не представляющих никакой угрозы государству и обществу. В 2019 году в своем послании народу Казахстана вы озвучили развитие гражданского общества, как один из приоритетов развития страны. В связи с этим была разработана Концепция развития гражданского общества до 2025 года, которую реализует Министерство информации и общественного развития РК, где одним из направлений должно стать формирование благоприятного и стимулирующего законодательства в отношении НПО и других институтов гражданского общества», — напомнили общественники.

Так же отмечается, что сильное гражданское общество является неотъемлемым условием развития прогрессивного, транспарентного, демократического, свободного от коррупции государства.

«Необоснованное давление на НПО наносит непоправимый ущерб репутации Казахстана, противоречит международным обязательствам страны, препятствует присоединению Казахстана к важным международным инициативам (например, Open Government Partnership). Более того, существующее законодательство негативно сказывается на авторитете государства, которое декларирует необходимость развития гражданского общества, а на практике демонстрирует прямо противоположное», — указано в документе.

Организации гражданского сектора считают, что действующее законодательство должно быть пересмотрено и изменено, так как нормы, регулирующие деятельность НПО излишни, содержат объективно несоразмерные наказания.

«Мы опасаемся, что в будущем они могут быть вновь использованы избирательно для попыток наказать определенные НПО, которые получают иностранное финансирование. Призываем вас кардинально пересмотреть нормы, связанные с иностранным финансированием (КОАП и Налоговый кодекс), и исключить их из действующего законодательства. А также мы настаиваем на том, чтобы подобные и другие нормы законов не использовались впредь как средство политического давления на гражданское общество», — обратились общественники к Токаеву.

Напомним, 30 ноября 2020 года правозащитники и НПО Казахстана заявили об единовременной «атаке» со стороны госорганов, в частности – со стороны налоговых службы. Авторы заявления связали «атаку» с политическими событиями, в частности – с шедшей тогда подготовкой к выборам в мажилис. США выразили обеспокоенность действиями властей, а ведущие правозащитные организации мира Amnesty International, Front Line Defenders, Human Rights Watch и International Partnership for Human Rights заявили, что госорганы Казахстана должны прекратить давление на НПО и правозащитников. На ситуацию с преследованием НПО обращается внимание и в последней резолюции

Европарламента с критикой в адрес властей Казахстана и призывом ввести санкции.