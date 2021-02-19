Целесообразность работы Наццентра тестирования и других госоператоров анализируют в РК

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ — Целесообразность работы Национального центра тестирования и других государственных операторов и монополистов анализируют в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«По поручению главы государства АЗРК проводит анализ целесообразности продолжения деятельности субъектов государственной монополии, государственных и частных операторов. При поддержке правительства РК агентством на ежедневной основе проводятся встречи с уполномоченными государственными органами», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в агентстве, «реализация данного подхода позволит учитывать специфику деятельности каждого госоргана».

«В частности, уже на первых заседаниях с министерством образования и науки РК представитель РГКП «Национальный центр тестирования» информировал о начатой работе центра по выведению операторской деятельности при проведении компьютерного тестирования, в том числе ЕНТ (единого национального тестирования – ЕНТ), в конкурентную среду», — уточнили в АЗРК.

Отмечается, что итоги совещаний подводятся на уровне заместителей первых руководителей государственных органов.

«Согласно предварительному анализу, проведенному АЗРК, наличие операторов установлено в 39 законах, при этом в 94% случаев операторским статусом наделены субъекты квазигосударственного сектора (АО, ТОО) и государственные предприятия. Из 53 выявленных операторов 50 являются государственными. В оставшихся трех случаях конечными бенефициарами выступают физические лица. Наибольшее количество операторов осуществляет деятельность в сферах IT, транспорта, связи и финансов. Кроме того, на товарных рынках страны продолжают работу 17 субъектов, законодательно отнесенных к государственной монополии», — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что встречи с государственными органами будут проводиться до начала апреля 2021 года.

Напомним, 26 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил АЗРК провести анализ целесообразности продолжения деятельности единых операторов и монополистов, а также запретил создание операторов-монополистов до принятия соответствующего закона. По словам главы государства, «сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов».

«Где-то это созданные государством единые операторы, где-то – просто частные монополии», — сказал Токаев.