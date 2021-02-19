Уволенную со скандалом с поста директора ГАТОБ Аю Калиеву заменили на Таира Каратаева

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Уволенную со скандалом с поста директора Казахского государственного академического театра оперы и балета (ГАТОБ) имени Абая Аю Калиеву заменили на Таира Каратаева, передает корреспондент агентства.

«Таир Каратаев назначен директором Казахского ГАТОБ имени Абая», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Каратаев с 2020 года был директором Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, до этого в 2018-2019 годах занимал пост заместителя директора по менеджменту и маркетингу ГАТОБ, а еще раньше – в 2016-2018 годах был руководителем гастрольно-концертной службы, заместителем директора Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

Напомним, увольнение его предшественницы – Аи Калиевой с поста директора ГАТОБ ранее привело к скандалу. Отмечалось, что должности Калиева лишилась без каких-либо предупреждений и обоснования причины.