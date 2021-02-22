Биртанову продлили срок ареста раньше, возможно, чтобы исключить освещение в СМИ – адвокат

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Бывшему министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову продлили срок домашнего ареста, сообщил адвокат экс-главы минздрава Дмитрий Куряченко.

«Неожиданно для всех, следствие инициировало продление домашнего ареста намного раньше – 12 февраля 2021 года суд безропотно продлил до конца марта. Возможно, это было сделано с целью исключить освещение продления в СМИ. Также, сегодня мною подано обращение к президенту страны Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова, но боюсь, что мое обращение не допустят до его глаз», — сообщил Куряченко редакции КазТАГ в понедельник.

Напомним, 31 октября 2020 года инфорированный источник МИА КазТАГ подтвердил агентству КазТАГ задержание экс-министра Елжана Биртанова. 3 ноября стало известно, что суд санкционировал арест бывшего министра, однако уже 7 ноября выяснилось, что Биртанова отпустили под домашний арест. По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

С поста министра Елжана Биртанова президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил 25 июня. Его отставке предшествовали многочисленные скандалы в сфере здравоохранения, связанные с пандемией коронавируса – скандалы сопровождались многочисленными жертвами среди населения от COVID-19. Его место занял Алексей Цой. Затем последовали еще несколько увольнений с высоких постов.

10 июля на расширенном заседании правительства Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

Через месяц после рекомендации главы государства о проведении расследования, а точнее 1 августа, стало известно, что вице-министр здравоохранения Казахстана Олжас Абишев был задержан службой экономических расследований комитета по финансовому мониторингу министерства финансов по подозрению в хищении бюджетных средств. 2 августа в пресс-службе комитета подтвердили факт задержания вице-министра. 3 августа министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Абишев неделей ранее подал заявление об увольнении. 5 июня стало известно, что экс-замглавы минздрава может быть причастен к хищению $1,5 млн.

Изначально Абишев был заподозрен в хищении Т127 млн. Затем другой источник уточнил эти цифры: «на самом деле установленная сумма предполагаемого хищения – $1,5 млн. По курсу 2018 года посчитали – получилось более Т0,5 млрд». К слову, последняя сумма совпадает с той, что в данное время озвучена по делу Биртанова. По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около Т526 млн, которые были выделены на цифровизацию.

Через две недели после задержания Абишева уже бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был арестован по обвинению в коррупции. Дело было заведено по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия.

В начале декабря стало известно, что документы из дела Биртанова и Абишева в 2015 году подписывал действующий глава минздрава Алексей Цой, который был тогда вице-министром.