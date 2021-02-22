«Казахстану нужна новая международная политика». «Если власти безразлично насилие в семье, то ей безразлично и насилие в государстве». «Указу о принятии казахского народа в российское подданство – 290 лет». «Популизм стал чуть ли не национальной идеей»

Сетевой Казахстан 22 февраля 2021г.

FORBES . KZ . Максат КУРБЕНОВ – «Казахстану нужна новая международная политика» — Политика многовекторности в международных отношениях, которую использовала страна с момента независимости, дала важные результаты в становлении государственности, подъеме экономики, безопасности, международных инициативах и привлечении инвестиций. Однако такая политика работает только при условии глобальной кооперации мировых держав и не может подходить под каждый период развития мира. Она должна корректироваться в зависимости от глобальной повестки и геополитической обстановки… В эпоху нового времени стране нужен глоток свежего воздуха и ведение собственной независимой политики с сохранением экономических отношений и торгового оборота со всеми странами.

QMONITOR . KZ . «Указу о принятии казахского народа в российское подданство – 290 лет» — 19 февраля исполняется 290 лет событию, которое коренным образом изменило жизнь казахов. В этот день в 1731 году императрица Анна Иоанновна в ответ на письмо, переданное ей Абулхаир-ханом через свое посольство, подписала грамоту о принятии Младшего жуза в российское подданство. Так началось присоединение Казахской степи к России. О том, что предшествовало этому и какие обстоятельства сыграли главную роль при принятии данного решения, рассказывает доктор исторических наук Мурат АБДИРОВ.

«Малый Арал: процесс пошел. Конкретики стало больше, но вопросы остаются» — Два месяца назад на нашем сайте была опубликована статья «Малый Арал: 15 лет бесплодных дискуссий. Каким ему быть?». А совсем недавно, в начале февраля, Всемирный банк организовал в режиме zoom-конференции обсуждение этой темы с участием представителей Министерства экологии РК, акиматов Кызылординской области и Аральского района, Международного фонда спасения Арала, специалистов водного хозяйства, а также международных экспертов.

EXCLUSIVE . KZ . «Если власти безразлично насилие в семье, то ей безразлично и насилие в государстве» — По мнению чешского политика из Казахстана Джамили СТЕХЛИКОВОЙ, Касым-Жомарт ТОКАЕВ делает политику, которая заключается в том, чтобы не делать никаких резких заявлений. Даже если ему это ничем не грозит. Впрочем, хранят молчание по важнейшим вопросам и правительство, и только что избранный парламент.

SPIK . KZ . «Фабрика грез имени Кайрата Келимбетова» — Осенью прошлого года в Казахстане появилось новое ведомство со старым названием – Агентство по стратегическому планированию и реформам. Логика возрождения этого института понятна: нужно сгруппироваться для очередного исторического прыжка и преодолеть текущий социально-экономический кризис. И если верность властей выбранному курсу только приветствуется, то сопутствующие кадровые решения вызывают множество вопросов.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Пять булок хлеба в одни руки: в стране дефицит муки?» — На днях Алматы едва ли не вернулся в Советский Союз: власти заявили, что хлеб до конца ноября будут продавать не более пять булок в одни руки. Это, конечно, не продажа по талонам, но тоже ограничение. Власти объясняют это борьбой с перекупщиками, но люди не доверяют их словам, из-за чего возникают разные домыслы – а вдруг в стране заканчивается мука, поднимутся ли цены, введут ли талоны. Достаточно ли у нас запасов зерна, муки и ждать ли новых ценников, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

«Разрушение новой школы в Алматинской области: чиновники не договорились, как соврать» — Откровенной дезинформацией занимается либо областное управление образования, либо районный акимат. Очевидно одно: кто-то усердно пытается замять скандал. Для начала напомню суть скандала: в селе Каратал в 2014 году открылась школа на 100 мест с мини-центром для 25 малышей стоимостью свыше 430 млн тенге. Тогда здание, как полагается, принимала комиссия из числа чиновников – сотрудников различных ведомств при акимате. Но спустя всего 4 года учебное заведение начало «сыпаться».

INFORMBURO . KZ . «МОН: Закрытие фабрик по печатанию дипломов – это вопрос безопасности страны и казахстанцев» — Вице-министр образования и науки РК Мирас ДАУЛЕНОВ прокомментировал лишение вузов генеральной лицензии и их закрытие. Мирас Дауленов подчеркнул, что министерство закрывает те учебные заведения, которые дают некачественное образование — Казахстанцы должны понимать, что закрытие «фабрик по печатанию дипломов» – это вопрос безопасности страны и каждого гражданина. Никто не закрывает сильные вузы, имеющие высокие показатели трудоустройства выпускников и признанные работодателями.

365 INFO . KZ . «Популизм стал чуть ли не национальной идеей» — Историк Булат СУЛТАНОВ — У нас вообще чрезвычайно модно стало заниматься откровенным популизмом. Кто-нибудь выскажет какую-нибудь идею, и ее вдруг начинают обсуждать те, кто в этом вообще не разбирается. Я считаю, что любой законопроект надо обсуждать с экспертами, которые понимают его суть и могут внести конструктивные изменения или дополнения. Или наоборот, отвергнуть. Но сделать это не на уровне «это плохо, мне не нравится», а аргументированно, с доказательствами.

TIME . KZ . «Асем НУСУПОВА, вице-министр здравоохранения: Выплаты медикам сойдут на нет» — Принято решение не расширять категории врачей, которые получают надбавки к заработной плате за работу с коронавирусными больными. В Казахстане началась вакцинация, уровень заболеваемости меняется. В марте, апреле или мае положение улучшится, и, возможно, эти выплаты постепенно сойдут на нет.

«Нашли, где строить!» — Алматинцы против возведения студенческого общежития в Центральном парке культуры и отдыха. Шестиэтажное общежитие для студентов на 327 мест собирается строить в юго-восточной части парка, рядом с велотреком, Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Земля площадью 4,2 га, на которой планируется возвести здание, в свое время была передана КазНПУ им. Абая на правах общего долевого постоянного землепользования. Правда, ранее целевое назначение участка звучало как “для спортивного комплекса”, но в 2018 году тогдашний аким Алматы Бауыржан БАЙБЕК своим постановлением изменил его на “для спортивного комплекса, помещений учебных классов и строительства общежития”.

«Это прямая подстава, СЭР!» — Верховный суд оправдал шестерых мужчин, которых спровоцировали на преступление сотрудники Службы экономических расследований. Все они были признаны виновными по статье 216 Уголовного кодекса и получили штрафы и ограничение свободы, никто из них за решетку не попал. Однако фигуранты этого расследования не сдавались и дошли до самой последней инстанции, где сумели доказать свою невиновность.

KAZPRAVDA . KZ . «В частном порядке» — Большую часть обращений в редакцию нашей газеты по-прежнему составляют жалобы на бездействие частных судебных исполнителей (ЧСИ). Однако в Минюсте считают, что заявления этих граждан не всегда обоснованы. Если же быть точнее, то в профильном ведомстве не перекладывают вину на самих взыскателей. Но говорят о том, что и сами судебные исполнители могут легко стать заложниками обстоятельств.

DATNEWS . INFO . «Евгений Жовтис: Возможно, к лету мы уже увидим САНКЦИОННЫЙ СПИСОК» — Принятая большинством голосов 11 февраля 2021 года резолюция Европарламента в отношении ухудшающейся ситуации по соблюдению фундаментальных прав и свобод человека, а также отхода от демократизации, стала своего рода резюме двухлетнему правлению президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА со стороны международного сообщества. Судя по тексту документа, деятельностью Токаева разочарованы не только в Казахстане, но и за её пределами, о чем мы попросили прокомментировать известного правозащитника, руководителя Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдения законности Евгения ЖОВТИСА.

CARAVAN . KZ . «Как чиновники госкорпорации раздают землю направо и налево себе любимым» — В Жамбылской области вспыхнул скандал вокруг областного филиала НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан”. Выяснилось, что обычные сотрудники госкомпании с недавних пор стали владельцами солидных земельных участков – иногда для строительства ИЖС, но в основном сельскохозяйственного значения. Речь идет о тысячах гектаров земли.

AZATTYQ . ORG . ««Зловещая картина» в Tengri Bank’е и новый «период разграбления активов» страны» — В западной прессе на этой неделе комментируют закрытие казахстанского миноритарного Tengri Bank’а, а также уход инвестора из нефтегазового сектора Казахстана и то, кому достались его активы.

TENGRINEWS . KZ . ««Разводиться или нет?» О чем спрашивают казахстанцы семейного психолога» — За январь — июнь 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 12 747 разводов, говорят данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики. Если сравнить с первым полугодием 2019 года, то количество разводов уменьшилось в 2,2 раза, годом ранее развелись 29 025 пар. Говорят, что пандемия разрушала семьи, отодвигая дату развода на бумаге до открытия госучреждений. Однако некоторые пары она же и сплотила, показав, что семья – самое ценное, что у нас есть.

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