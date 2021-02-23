Часть жилых домов и других объектов Медеуского района Алматы временно отключили от тепла

Алматы. 23 февраля. КазТАГ – Часть жилых домов и других объектов Медеуского района Алматы временно отключили от теплоснабжения, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«23 февраля временно приостановлено теплоснабжение жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Западный Желтоксан – Тимирязева – Аль-Фараби, Достык, а также в микрорайонах «Самал-1», «Самал-2» и «Самал-3». Возобновить подачу тепла и горячей воды планируется до 23.00 текущих суток», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Ограничения по услугам теплоснабжения в АТС объяснили ремонтными работами на теплосетях, необходимыми «для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям».