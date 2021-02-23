Непрофессионализм и коррупция съедают большой спорт 23.02.2021 12:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 207 0 Тахир Кашкули и Жанна Мукатаева о причинах того, почему у нас мало олимпийских чемпионов Похожие материалы: Коррупция на таможне вызвана недобросовестностью работников КГД, признал глава КГД МФ РК Одним вип-отель с вертолетной площадкой, другим – надежда на приз и штраф В ожидании лучшей доли: дети и врачи под ударом Передача пенсионных накоплений в частное управление: как это будет? «Впервые за год в очном формате: в Алматы пройдет заседание Межправсовета ЕАЭС». «Абдрахимов и кризис казахстанского туризма: клин клином вышибает?». «Несун, Берун и Лизун – «герои» нашего времени». «Госслужба: Проверка на «педикулез»