Алматы. 23 февраля. КазТАГ – В Китае нашли новое крупное нефтегазовое месторождение, сообщает Silkroadnews.

«Китайская офшорная нефтяная корпорация обнаружила в Бохайском заливе новое месторождение с предполагаемыми общими запасами сырой нефти и природного газа не менее 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Разведочная скважина, пробуренная на глубину порядка 5223 м, натолкнулась на продуктивный нефтегазовый пласт толщиной 346 м», — говорится в сообщении во вторник.

По оценкам корпорации, суточный объем добычи нефти и газа из скважины составляет соответственно 300 тонн и 150 тыс. кубометров.