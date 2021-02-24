Экс-инспектор из канцелярии Назарбаева возглавил аппарат минкультуры

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ — Назначен руководитель аппарата министерства культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра культуры и спорта РК Мухамадиев Ернат Архатович назначен на должность руководителя аппарата МКС РК», — говорится в сообщении в среду.

Мухамадиев окончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби, Оксфордский университет. Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности старшего эксперта отдела международной информации государственного учреждения «Назарбаев центр». Работал на руководящих должностях в департаменте по делам молодежи МОН РК, директором административного департамента министерства по делам религии и гражданского общества РК.

С мая 2019 г. и по настоящее время занимал должность инспектора секретариата руководителя канцелярии первого президента РК Нурсултана Назарбаева.