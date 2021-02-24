Провести полную ревизию выданного акиматами соцжилья предлагают в мажилисе

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Провести полную ревизию выданного акиматами социального жилья предлагает депутат мажилиса Ерлик Умиргалиев.

«Провести полную ревизию выданного акиматами социального жилья. Если это жилье не используется тем, кому было выдано, а было перепродано другим лицам, или сдается в аренду – такие квартиры должны изыматься и перераспределяться очередникам из числа инвалидов, сирот и многодетных семей, стоящим в законной очереди», — предложил Умиргалиев на заседании мажилиса в среду.

Кроме того, он предложил ввести электронные очереди на жилье в каждом городе и обеспечить открытый доступ к ним, «чтобы каждый очередник мог свободно проследить свое продвижение и выделение жилья другим, выявлять мошенничество в случае нарушения очередности».

Как отметил депутат, за последние три года были выявлены несколько сотен случаев незаконного предоставления жилья.

«Недобросовестные чиновники, нередко используют служебные полномочия для незаконной выдачи социального жилья в обход установленных правил и очередности. Немало примеров, когда связанные с чиновниками лица повторно получают квартиры, перепродают их или сдают в аренду, тогда как инвалиды и многодетные семьи, годами ожидающие единственного жилья — остаются за бортом, их очередь не продвигается, а порой даже отодвигается назад. Только за последние три года при реализации государственной программы «Нұрлы жер» Казахстан чиновниками было совершено более 400 фактов незаконного предоставления жилья. В результате, грубо ущемлены права 2320 лиц из социально уязвимых слоев населения на получение жилища», — сообщил депутат.