Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ситуация с коронавирусом в Казахстане развивается по оптимистичному сценарию, сообщил главный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

«Ранее мы говорили, что по пессимистичному развитию сценария возможно пик заболеваемости будет приходиться на конец марта — начало апреля. Но исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что мы этого пика, означенного ранее, минуем. Сейчас ситуация развивается, так сказать, по оптимистичному сценарию, и надеемся в целом, что те принятые меры, которые направлены были на ограничение распространения коронавирусной инфекции, они дали соответствующие плоды», — сказал Киясов на брифинге в среду.

На основании этого главсанврач считает, что повторение прошлогодней ситуации не прогнозируется.