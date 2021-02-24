Ситуация с коронавирусом в Казахстане развивается по оптимистичному сценарию

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Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ситуация с коронавирусом в Казахстане развивается по оптимистичному сценарию, сообщил главный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

«Ранее мы говорили, что по пессимистичному развитию сценария возможно пик заболеваемости будет приходиться на конец марта — начало апреля. Но исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что мы этого пика, означенного ранее, минуем. Сейчас ситуация развивается, так сказать, по оптимистичному сценарию, и надеемся в целом, что те принятые меры, которые направлены были на ограничение распространения коронавирусной инфекции, они дали соответствующие плоды», — сказал Киясов на брифинге в среду.

На основании этого главсанврач считает, что повторение прошлогодней ситуации не прогнозируется.

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