Ущерб на Т100 млн выявили в ходе аудита одного из управлений акимата Нур-Султана

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Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Аудит управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана выявил ущерб государству на Т100 млн, сообщает министерство финансов.

«Аудитом выявлен ряд нарушений, повлекших ущерб государству на общую сумму Т99951,9 тыс. по сметной стоимости», — говорится в представленном отчете.

Согласно информации, по комплектной двухтрансформаторной подстанции не обнаружен трансформатор мощностью 1600 кВА, хотя оплата бюджетных средств управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султан ТОО «Компания КазСтройИндустрия» на Т91 млн произведена. Два трансформатора ТМ-1600 на Т9 млн оказались изготовленными кустарным способом.

В отчете указано, что сейчас по материалам аудиторской поверки работают правоохранительные органы.

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