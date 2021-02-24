Закон о биобезопасности Казахстана могут принять с нарушениями установленных норм

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан» могут принять с нарушениями установленных норм, передает корреспондент агентства.

«Сейчас со стороны минздрава идет разработка закона «О биологической безопасности Республики Казахстан». Этот законопроект размещен на сайте «Открытые НПА», на данный момент вообще концепция закона размещена, то есть перед разработкой закона должна быть разработана концепция. Концепция – это обоснование принятия нормативно-правового акта (НПА). И до сих пор еще не закончено обсуждение концепции, оно закончится только 26 февраля, то есть через два дня, и уже, несмотря на то, что еще не закончилось обсуждение концепции, уже размещают закон о биологической безопасности», — сообщил редакции КазТАГ в среду юрист ОЮЛ «Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий» Ернар Кенжебаев.

Он отметил, что, несмотря на то, что обсуждение самого закона «официально» на сайте «Открытые НПА» завершится 9 марта, от экспертного сообщества требуют предоставить «замечания» до 25 февраля.

«Они направили это письмо 22 февраля в адрес НПП «Атамекен» и всем аккредитованным субъектам экспертного сообщества, к нам это письмо поступило от «Атамекен» только сегодня, и завтра они собираются уже прекращать получать какие-то экспертные заключения. То есть, по сути дела, минздрав хочет такой закон «обсудить» всего лишь за один день. Если мы 26-го (февраля – КазТАГ) направим, они уже не будут принимать наше экспертное заключение. А наши экспертные заключения обязательны к приложению к документу, когда они будут проводить процедуру согласования», — отметил юрист.

По его словам, замечания ассоциации, опубликованные под документом на сайте «Открытые НПА», не обязательны к приложению, в отличие от заключения, которое от нее запрашивают напрямую.

«То есть они (министерство здравоохранения – КазТАГ) здесь нарушают закон о правовых актах, согласно закону о правовых актах, на экспертное заключение нам должны дать срок – не менее 10 рабочих дней. То есть, если 22 февраля нам направили, с этого момента у нас 10 рабочих дней, чтобы отправить ответ. Но минздраву на это все равно, за подписью Киясова (Ерлана, вице-министра и главного государственного санитарного врача Казахстана – КазТАГ) направлен такой документ, что у нас срок до 25-го», — добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул важность предлагаемого к принятию законопроекта.

«Это касается биологической безопасности Казахстана. Мы (ассоциация – КазТАГ) со своей стороны предлагали некоторые моменты, в вопросах особенно ограничительных мероприятий, чтобы этот закон урегулировал вопросы порядка введения ограничительных мероприятий, так как постановление санитарных врачей – это незаконные действия, введение ограничений именно, но, конечно, минздрав скорее всего их (предложения ассоциации – КазТАГ) не примет. Закон интересен, они (минздрав – КазТАГ) не хотят нормально прозрачно обсуждать», — заключил Кенжебаев.

Отметим, что часть 2 статьи 66 Предпринимательского кодекса гласит: «Экспертные заключения представляются государственным органам-разработчикам членами экспертного совета и Национальной палатой в сроки, определенные такими государственными органами, но не менее 10 рабочих дней с момента получения уведомления членом экспертного совета и Национальной палатой».

Редакция МИА КазТАГ обратилась в минздрав за комментарием касательно возможных нарушений законодательства.