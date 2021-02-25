41 участок автодорог республиканского значения все еще закрыт из-за непогоды в Казахстане

Алматы. 25 февраля. КазТАГ – 41 участок автодорог республиканского значения все еще закрыты из-за непогоды в Казахстане, сообщает республиканский оперативный штаб.

«В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) остаются закрытыми 41 участок автодорог республиканского и 75 участков областного значения в 10 регионах Республики Казахстан. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, в составе которого представители «Казахавтодор», «Казавтожол», МВД аналогичные штабы функционируют в ДЧС регионов страны», — рассказал начальник департамента ликвидаций чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин в четверг.

Он отметил, что для оказания помощи населения подготовлено 470 пункта обогрева, где на данное время размещено более 50 человек.

Уточняется, что территориальными подразделениями МЧС на 20.00 вызволено 17 единиц техники, спасено 139 человек и эвакуировано 157 человек.

Всего в неотложных работах задействовано 1022 человек и 621 единиц техники в том числе МЧС, МВД, местные исполнительных органов и дорожные службы.