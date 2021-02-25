Более Т1 млрд украли на госзакупках акимата Нур-Султана через завышение цен

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Более Т1 млрд украли на государственных закупках акимата Нур-Султана через завышение цен, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата Нур-Султана при проведении государственных закупок. В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Сумма причиненного ущерба государству превышает Т1 млрд. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений», — сообщили в АФМ в четверг.

Агентством проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК.