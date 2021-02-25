Более Т7 млрд выплатили за день вкладчикам AsiaCredit Bank за счет государства

Алматы. 25 февраля. КазТАГ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил за день вкладчикам AsiaCredit Bank Т7,06 млрд или 37% от общего объема обязательств, сообщает пресс-служба фонда.

«На 25 февраля 2021 года КФГД через банк-агент выплатил гражданам около Т7,06 млрд, что составляет 37% от общего объема обязательств перед вкладчиками банка», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

КФГД выплатил эту сумму вкладчикам АО «AsiaCredit Bank» за первый день, уточняется в информации.

Отметим, что учредителем и единственным акционером КФГД является Национальный банк Казахстана.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Казахстанский AsiaCredit Bank лишен лицензии. Как пояснило АРРФР, основание для лишения лицензии – систематическое нарушение пруденциальных нормативов и невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.