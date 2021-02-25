Нужно ужесточить ответственность в отношении чиновников с двойным гражданством – Токаев

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Нужно ужесточить ответственность в отношении чиновников с двойным гражданством, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан относится к многочисленной группе стран, где запрещено двойное гражданство. Соответствующая норма есть в нашей Конституции. Однако в последнее время мы все чаще фиксируем факты наличия двойного гражданства даже у государственных служащих. Это недопустимо по понятным причинам. Данная проблема очень серьезная, поскольку касается национальной безопасности. Нужно пресекать подобные факты», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Он напомнил, что в 2020 году в своем послании давал поручение увольнять с занимаемых должностей госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства.

«Прошу правительство и агентство по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы. По всей видимости, требуется еще более ужесточить ответственность за такие нарушения», — заключил Токаев.

Заявление президента прозвучало спустя три дня после того, как суд поддержал решение полиции Шымкента лишить начальника управления спорта Шымкента Олега Почивалова казахстанского гражданства. Скандал вокруг двойного гражданства Почивалова разгорелся несколько месяцев назад. Сам чиновник категорически отрицает наличие гражданства России.

Напомним, в октябре 2020 года правозащитник и член НСОД Айгуль Орынбек заявила об угрозах в свой адрес после критики в отношении Почивалова о том, что он нарушил этику госслужащего.

«Мне звонят мужчины с угрозами от имени руководителя управления спорта Шымкента Олега Почивалова. Причем, предупреждают меня наши казахские джигиты. «Ты почему пишешь о Почивалове?», «Ты выполняешь чей-то заказ, животное», — запугивают меня «казахские батыры»! У нас на Юге если критикуешь чиновников, начинаются такие запугивания, угрозы и предупреждения», — сообщила Орынбек.