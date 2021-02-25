Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Правительство Казахстана не поддержало освобождение среднего бизнеса от уплаты налогов, передает корреспондент агентства.

«Предложение об освобождении субъектов среднего предпринимательства от уплаты налогов в настоящее время не поддерживается», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что постановлением правительства от 2 февраля 2021 года №30 «Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога» определены 114 видов деятельности для применения специального налогового режима розничного налога. В перечень включены услуги по проживанию и питанию, деятельность в сферах розничной торговля непродовольственными товарами (одежда, текстиль, ковры и т.д.), технического обслуживания и ремонта автомобилей, транспорта (грузовые перевозки, автобусы, трамваи, троллейбусы), культуры (создание и показ кинофильмов, театры, концерты, цирки, библиотеки, музеи), спорта, туризма (туристические агенты и операторы), образования, а также услуги, оказываемые населению (услуги по ремонту, стирка и химическая чистка, парикмахеры и салоны красоты).

«Этот режим обеспечит снижение налоговой нагрузки на субъекты МСБ (малого и среднего бизнеса – КазТАГ) и упрощение порядка оплаты налогов и платежей в бюджет. Кроме того, субъекты среднего предпринимательства, применяющие общеустановленный порядок налогообложения, исчисляют и уплачивают КПН и (или) ИПН с налогооблагаемого дохода, следовательно, в случае сокращения полученных доходов, суммы указанных налогов, подлежащих к уплате в бюджет, также уменьшаются», — объяснил отказ глава кабмина.

Напомним, 22 февраля депутаты мажилиса от фракции «Ақ жол» заявили о том, что государство нашло возможность оказать налоговую поддержку малому и микро-бизнесу, «однако за рамками этой поддержки оказался средний бизнес». Депутаты попросили: распространить освобождение от налогов на пострадавшие от карантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платежеспоспобности на уровне докризисного периода; прямо запретить налоговым органам и банкам доводить действующий средний бизнес до банкротства «неадекватными суммами претензий»; продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий как минимум до 1 апреля; провести для пострадавших от коронакризиса средних предприятий налоговую амнистию по списанию сумм налоговой задолженности, штрафов и пеней.