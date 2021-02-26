Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Антимонополисты Казахстана назвали свою версию причин роста цен на яйца и другие продукты, передает корреспондент агентства.

«Предварительные результаты анализа продуктовых товарных рынков и причин повышения цен показывает наличие объективных экономических причин для роста цен», — сообщили в пресс-службе агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в пятницу.

По данным ведомства, с начала 2021 года цена на яйцо куриное выросла на 10,2% по причинам вспышки птичьего гриппа и сокращения поголовья птиц на 2,6 млн единиц, или на 15%, увеличения стоимости кормов на 150%.

«В свою очередь, на падеж поголовья птиц повлияла отмена субсидирования вакцинации птиц и несвоевременное выделение денег на удешевление стоимости яиц», — пояснили в агентстве.

Стоимость масла подсолнечного выросла на 5,5% на фоне роста мировых цен на 53,8%, а также в связи со снижением урожая сырья в России до 13 тонн (15,1%) и в Украине до 14 тонн (-15,2%).

«На рост стоимости сахара на 2,3% повлияло повышение цен у оптовых поставщиков российских и белорусских производителей на 64,5%, которые обеспечивают 60% внутреннего рынка. Неурожай гречихи и сокращение ее объема более чем в 2 раза стало причиной роста цены на гречневую крупу на 2%. Стоимость говядины увеличилась на 0,6% по причине экспорта скота в Узбекистан и высоких цен на зерно, из которого готовится комбикорм для скотины», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что ежегодно зимой и весной растут цены на плодоовощную продукцию по причине снижении их запасов и высоких затрат на хранение.

«В целом анализ роста цен на продукты питания показывает, что основной причиной волатильности цен является высокая импортозависимость», — считают в АЗРК.

Из 19 позиций социально-значимых продуктов питания по девяти продуктам в Казахстане сложился отрицательный баланс рынка. В частности, доля импорта составляет на сахар 78%, творог – 50%, мясо кур – 47%, масло подсолнечное – 25%, масло сливочное – 23%, макароны (рожки) – 27,9%, лук – 14%, крупу гречневую – 12%, говядину – 5%.

«Казахстан является участником единого экономического пространства в рамках ЕАЭС. Как у члена ВТО в Казахстане сняты барьеры в торговли с другими зарубежными странами. В связи с этим любое повышение цен на продукты питания за рубежом оказывает прямое влияние на местные цены по причине свободного перемещения товаров (импорт роста стоимости). В целях стабилизации цен на продукты питания ежегодно принимается ряд мер нерыночного вмешательства, таких как установление предельных цен, кредитование торговых сетей (пополнение оборотных средств), реализация продуктов питания из государственных стабилизационных фондов. Однако данные решения не меняют ситуацию на товарных рынках и создают риски для развития продуктовых товарных рынков, ведения предпринимательской деятельности, снижения инвестиций и появления дефицита», — отметили в агентстве.

Как пояснили в ведомстве, одним из направлений государственной политики по развитию конкуренции объявлено сокращение барьеров входа на товарные рынки и инструментов ценового регулирования.

«В этой связи АЗРК в рамках Национального проекта по развитию конкуренции предложено: реализовать специальную программу развития рынков социально-значимых продуктов питания; направить субсидии АПК на развитие рынков продуктов питания, где имеется зависимость от импорта; снизить пороговые значения для получения субсидий, перераспределив их от крупного бизнеса в пользу крестьянских, фермерских хозяйств», — уточнили в агентстве.

Таким образом, основным направлением стабилизации цен на продовольственные товары, по мнению чиновников, «должно стать комплексное развитие товарных рынков и повышение их инвестиционной привлекательности при условии отказа от методов нерыночного вмешательства, взвешенные решения по поддержке товаропроизводителей и стабилизации цен».

«В настоящее время антимонопольный орган завершает анализ товарных продуктовых рынков и причин повышения цен, по их окончании будут приняты точечные меры реагирования», — заключили в АЗРК.