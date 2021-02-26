«О чем говорил Токаев на заседании НСОД». «Казахстанским пенсионерам в будущем придется рассчитывать только на себя?». «Казахстанки продолжают убивать своих новорожденных детей». ««КазАгро»: помирать, так с музыкой?»

FORBES . KZ . «О чем говорил Токаев на заседании НСОД» — Forbes.kz публикует текст выступления главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия — В текущих непростых условиях мы последовательно реализуем Стратегию модернизации страны. Наши приоритеты неизменны. Это повышение качества жизни всех граждан и укрепление человеческого потенциала нации, построение справедливого общества и эффективного государства. На предыдущем заседании Совета я объявил, что год 30-летия Независимости пройдет под знаком экономических и политических реформ, развития образования и здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, решения экологических проблем. Национальным советом проработано несколько блоков конкретных мер и инициатив, по которым я хочу высказать свою позицию.

LITER . KZ . «Казахстанским пенсионерам в будущем придется рассчитывать только на себя?» — С 1 января 2021 года казахстанцы получили возможность использовать часть пенсионных накоплений на лечение, улучшение жилищных условий или передавать активы в управляющие компании. Пока одни проверяют свои счета и с радостью изымают, другие к инициативе властей отнеслись скептически. Есть еще третья сторона, которая не получила право использовать свои пенсионные из-за «порога достаточности». Что думают об этом казахстанские экономисты…

CARAVAN . KZ . «И концы в воду не спрячешь: ведутся ли секретные переговоры между Казахстаном и Россией?» — Уровень воды в реке Урал достиг критического предела. Скоро ее можно будет перейти вброд. Во время рабочего совещания министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум МИРЗАГАЛИЕВ пообещал поднять вопрос сохранения Урала на международном уровне.

«Воспитание в степи: чем казахский подход схож с японским» — О традиционном воспитании в кочевом обществе в пору горячих общественных обсуждений данной темы мы поговорили с Замзой КОДАР, доктором философских наук, членом экспертного совета Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

KURSIV . KZ . «Что не так с казахстанским сертификатом безопасности» — Сертификат безопасности может оказаться угрозой для казахстанцев, так как проверить его нельзя ни в одном международном корневом удостоверяющем центре, чем в итоге могут воспользоваться интернет-мошенники. Такое мнение озвучил российский IT-специалист, директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил КЛИМАРЕВ во время дискуссии в рамках Privacy Week 2021.

NP . KZ . «Денег нет и не будет» — На днях стало известно о задержании трех бывших топ-менеджеров Delta Bank. Их обвиняют в хищении более 33 миллиардов тенге и 79 миллионов долларов. Банковское мошенничество в Казахстане уже давно стало прибыльным бизнесом для отдельных “предпринимателей”. БТА Банк, Банк Астаны, Эксимбанк… Схема хищения, кстати, мало чем отличается от истории банкротства БТА Банка.

SPIK . KZ . ««КазАгро»: помирать, так с музыкой?» — В народе говорят, что у гроба карманов нет и на тот свет накопленное не утащишь. Однако опыт предсмертных конвульсий национального холдинга «КазАгро», похоже, доказывает нам обратное. Официальные «похороны» «КазАгро» намечены на март. Учитывая неэффективность и убыточность структуры, это событие можно назвать долгожданным. На наших глазах «КазАгро» сольется в последнем в своей жизни экстазе с другим национальным холдингом – «Байтереком»…

365 INFO . KZ . «Собственность на землю без концепции развития сельского хозяйства бессмысленна» — Данияр АШИМБАЕВ — С одной стороны, для развития сельской экономики частная собственность на землю, конечно, нужна. С одной стороны, вопрос с иностранцами сейчас политизирован, а с другой — мы знаем, что в законе всегда будут возникать лазейки, которыми будут пользоваться. Возможно, де-факто в ходе каких-то сделок отдельные участки земли могут оказаться в собственности иностранцев. Какие бы ни вводились нормы, это запрещающие, есть практика обходить любые запреты. Государство, мягко говоря, в исполнителях своих решений в этом плане не очень уверено. Земля — вопрос политический, и земельные митинги возникали не на ровном месте. Особенно когда пошли активные разговоры о желании китайских предпринимателей арендовать в Казахстане большие сельхозугодья.

DIALOG . KZ . «Решение о строительстве АЭС в Казахстане не приято» — Мир давно стал заложником энергии. В Казахстане с каждым годом в разы увеличивается ее потребность. Наряду с этим снижаются запасы углеводородного топлива, и как следствие оно дорожает. Глобальный мировой дефицит энергии нарастает как снежный ком. Именно поэтому до 2020 года в Казахстане должна была появиться атомная электростанция. Будет или нет? О некоторых аспекта атомной энергетики РК и возможном строительстве АЭС рассказал бывший руководитель конструкторско-технологического подразделения Чернобыльской АЭС, проработавшей на станции более двадцати лет Андрей ВИШНЯКОВ.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Несколько замечаний по поводу информационной политики акиматов (и не только)» — Ежедневно изучая новостные ленты и сайты госорганов, в первую очередь, региональных властей, нельзя не отметить то, что их главный формат — это «эпохальность» решений и заявлений единственного главного героя — акима. Даже так — Акима, Главы региона. Заместители присутствуют постольку-поскольку. И то — профильный зам, курирующий медиа, нет-нет, да и мелькнет. С таким же эпохальным видом. И они каждый день «дают конкретные указания».

«Казахстанки продолжают убивать своих новорожденных детей» — Недавно в Казахстане состоялись судебные процессы, где на скамье подсудимых были женщины, которые убили своих новорожденных детей. Казалось бы, за лишение жизни только что родившегося человека наказание должно быть суровым. Но правосудие, к сожалению, так не считает. При этом общественность полагает, что проблема детоубийств в стране кроется в социальных причинах. Многие девушки, которые идут на этот крайний шаг, в первую очередь боятся порицания общественности. И здесь нужно менять сознание, а это куда сложнее…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Совет чиновникам – больше читать: Татьяна Валяева готова обучить казахскому всю страну» — За большим интернет-проектом «Казахский язык. Просто о сложном» (kaz-tili.kz) стоит Татьяна ВАЛЯЕВА. Программист по образованию, изучением государственного языка она заинтересовалась благодаря своим детям. Помогая им с домашними заданиями, Татьяна Валяева даже и не заметила, как сама по-настоящему прониклась красотой казахского языка. Более того, наша собеседница заявляет, что обнаружила в нем некую математическую систему. Проект живет благодаря большому числу специалистов, причем каждый из них работает абсолютно бесплатно! А движет ими простое человеческое желание – помогать. И патриотизм, разумеется…

TENGRINEWS . KZ . «Свой недостаток он превратил в капитал. Как алматинец ростом 140 сантиметров покорил кинематограф» — Арафату 38 лет, он актер кино, аниматор, спортсмен, любящий муж и отец. И, наверное, его история была бы ничем не примечательна, если бы он был обычным среднестатистическим мужчиной. Но в том все и дело, что он не такой, как все. Арафат родился карликом, его рост — 140 сантиметров, говорит, что заболевание перешло к нему по наследству от отца. Однако эта особенность не стала его преградой, а наоборот, помогла ему реализовать свои мечты.

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