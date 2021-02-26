Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Регулировать цену на сжиженный газ перестанут с 1 марта в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«30 марта 2020 года было поручено министерству энергетики совместно с министерством национальной экономики и министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях (АЗС). (…) НПП «Атамекен» совместно с отраслевыми ассоциациями в целях поддержки предпринимателей неоднократно обращалась в госорганы с предложениями по определению срока действия приказа. В случае продления действия которого у предпринимателей возникал риск сокращения сотрудников. В соответствии с данным приказом окончательный срок действия приказа определен до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении в пятницу.

По информации минэнерго, временное регулирование в период ЧП было введено «в целях поддержки предпринимательской деятельности».