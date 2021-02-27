Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Сроки регистрации ввезенных из Армении автомобилей вновь продлили в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«Министерством внутренних дел в рамках исполнения поручения главы государства проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года. В настоящее время на учет поставлено более 20 тыс. автомобилей, соответствующих условиям регистрации», — сообщили в МВД в субботу.

Вместе с тем, согласно сообщению, «имеется ряд объективных причин, не позволивших свыше тысячи автовладельцам зарегистрировать свои автомобили или вывезти их за пределы страны».

«В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией и ее затяжным характером карантинных ограничений. Некоторые автовладельцы, также по причинам карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе», — говорится в сообщении.

Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, по данным МВД, ограничены в пользовании, в связи с расследованием уголовных дел по «финансовым пирамидам» (автотранспорт является залоговым имуществом в ломбардах, микрокредитных организациях).

«Учитывая эти проблемы, правительством 27 февраля текущего года принято решение о продлении сроков регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года (постановление правительства №104). Таким образом, гражданам Казахстана – владельцам транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года, предоставлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, по информации министерства, «в настоящее время проходит установленные внутри- и межгосударственные процедуры межправительственное соглашение об освобождении от налоговых обязательств в Армении владельцев таких автомобилей, прошедших регистрацию в Казахстане».

«Эти меры направлены на исключение «двойного» налогообложения (в Армении и Казахстане) для автовладельцев. Государственными органами будут приняты соответствующие меры по реализации названных решений правительства Республики Казахстан», — заверили в МВД.

Напомним, в начале 2020 года министерство внутренних дел заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны начали проходить митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

12 августа МИА КазТАГ сообщало, что сроки временного ввоза автомобилей продлили на полгода в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) из-за пандемии COVID-19 и возможной второй волны коронавирусной инфекции (КВИ). В тот же день стало известно, что таможенники стран ЕАЭС обменяются данными по армянским и киргизским автомобилям. 2 сентября 2020 года сроки регистрации автомобилей из Армении были продлены вновь.