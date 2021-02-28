Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» получит в 2021 году Т1 млрд от властей СКО

Петропавловск. 28 февраля. КазТАГ – Футбольный клуб (ФК) «Кызыл-Жар СК» получит в 2021 году Т1 млрд от властей Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области»; наименование – услуги спортивных клубов; дополнительная характеристика – услуги по подготовке и участию членов сборной команды по футболу на республиканских и международных соревнованиях от имени Северо-Казахстанской области на 2021 год; плановая сумма – Т1 млрд; победитель – ТОО «ФК «Кызыл-Жар СК», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Примечательно, что прием заявок стартовал 25 февраля и рассчитан до 4 марта, однако победитель определен уже сейчас.

Отметим, что «Кызыл-Жар СК» за последние 10 лет в Казахстанской премьер-лиге выступает лишь в третий раз – кроме текущего и минувшего сезона, в высшем дивизионе с 2010 года клуб выступал лишь в сезоне 2017/2018 годов, а все остальные сезоны команда играла дивизионом ниже – то есть в Первой лиге Казахстана.

Причем, за все время выступлений в Казахстанской премьер-лиге «Кызыл-Жар СК» входил в тройку сильнейших клубов лишь трижды – в 1999 и 2000 годах команда была серебряным, а в 2001 году – бронзовым призером чемпионата. Все остальное время в высшем дивизионе клуб выше 6 места ни разу не поднимался.