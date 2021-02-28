Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Нур-Султане и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

«В Нур-Султане 1 марта временами ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в воскресенье.

В Акмолинской области в понедельник ночью на большей части ожидаются осадки (снег, дождь). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром 1 марта ожидаются туман, на дорогах гололедица.

«В Караганде 1 марта ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Северо-Казахстанской области в понедельник ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, туман. Днем местами ожидается гололед. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 1 марта ожидаются низовая метель, туман.

«1 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду», — добавили метеорологи.

В Восточно-Казахстанской области в понедельник днем на северо-востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами низовая метель. Днем местами гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 1 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 1 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«1-3 марта в Жамбылской области местами ожидается туман. 2-3 марта местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днем 2 – ночью 3 марта порывы 23 метров в секунду. В Таразе 1-3 марта временами ожидается туман. 2 марта ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — проинформировали в «Казгидромете».

В Мангистауской области в понедельник местами ожидаются туман, гололед. В Актау 1 марта ночью и утром ожидается туман.

«1 марта в Кызылординской области местами сохраняются гололед, туман, ночью местами ожидается метель. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Павлодарской области в понедельник местами ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Павлодаре 1 марта ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.