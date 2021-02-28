Впервые в финал одного из главных турниров по CS вышли сразу две команды с казахстанцами

Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Впервые в финал одного из главных турниров по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) – IEM Katowice 2021 в Польше вышли сразу две команды с казахстанцами в составе, передает корреспондент агентства.

Первым финалистом турнира стал выступающий под флагом России клуб Gambit (№15 мирового рейтинга), капитаном которого является гражданин Казахстана Абай «Hobbit» Хасенов. В полуфинале команда под руководством казахстанца обыграла другой российский коллектив – Spirit (№7 мирового рейтинга). Отметим, что Gambit с Хасеновым в составе в 2017 году под флагом Казахстана выигрывал чемпионат мира – PGL Major Kraków 2017, а казахстанец Даурен «AdreN» Кыстаубаев тогда был признан лучшим игроком в мире.

Второй СНГ-командой, вышедшей в финал турнира в польской Катовице, стал выступающий под флагом Казахстана коллектив Virtus.pro (№6 мирового рейтинга), который в полуфинале легко обыграл американский клуб Liquid (№5 мирового рейтинга). В составе Virtus.pro выступают казахстанцы Тимур «buster» Тулепов и Алексей «qikert» Голубев, узбекистанец Санжар «SANJI» Кулиев, латвиец Марекс «YEKINDAR» Галинскис и капитан из России Али «Jame» Джами.

Финал IEM Katowice 2021 состоится 28 февраля в 20.00 по времени Нур-Султана. Матч из пяти карт (встреча продолжается до трех побед одной команды) будет транслироваться на площадке Twitch.TV (трансляция с русскоязычными комментаторами и аналитиками будет доступна на Twitch-канале csgomc_ru).

IEM Katowice 2021 в связи с пандемией COVID-19 проводится в режиме онлайн, но номинально турнир проходит в польской Катовице. Чемпионат с призовым фондом около $1 млн, который проходит с 18 по 28 февраля, является одним из самых престижных турниров по CS:GO. Например, в одном лишь СНГ за четвертьфинальной встречей между Virtus.pro и датским Astralis (№1 мирового рейтинга) в ночь на 27 февраля наблюдали порядка 80 тыс. человек, а за битвой казахстанской команды с американской Liquid за выход в финал – уже 1,3 млн русскоязычных зрителей.