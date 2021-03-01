Футболисты сборной Казахстана в первенстве России, хоккейный «Барыс» накануне старта «плэй-офф», промежуточный успех на Кубке Азии по баскетболу и лыжники на чемпионате мира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: «сборники» перебрались в РФ

Сокращение бюджетов многих казахстанских клубов вызвало массовый отток футболистов в чемпионаты других стран. Конечно, в первую очередь это коснулось дорогостоящих легионеров, а наибольший исход игроков пережили «Астана», костанайский «Тобол», талдыкорганский «Жетысу», кызылординский «Кайсар» и карагандинский «Шахтер».

На снимке: Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин с другими новобранцами «Ротора»

Но среди уехавших есть и воспитанники казахстанского футбола, в том числе выступающие за национальную сборную. Например, сразу трое из них перешли в клуб российской премьер-лиги волгоградский «Ротор». Это центральный защитник Юрий Логвиненко (49 матчей за сборную и 4 гола), левый «вингер» Дмитрий Шомко (43 и 2) и нападающий Алексей Щеткин (13 и 1). В минувшую пятницу, когда после зимней паузы первенство возобновилось, «Ротор» в гостях со счетом 3:1 взял верх над «Тамбовом». Шомко отыграл весь матч, а Щеткин – первый тайм.

Еще один наш «сборник» Бахтиер Зайнутдинов (16 и 7) провел на поле все 90 минут, но его ЦСКА, занимающий второе место, проиграл в московском противостоянии «Локомотиву» 0:2 и упустил шанс сократить отставание от лидирующего «Зенита». Опорный полузащитник подмосковных «Химок» Исламбек Куат (38 и 5) не попал в заявку на матч. А защитник Марат Быстров (6 и 0) из грозненского «Ахмата» остался в запасе.

Нападающий Абат Аимбетов (12 и 2) перешел из «Кайрата» в самарские «Крылья Советов», которые выступают в первом российском дивизионе. Позавчера эта команда в гостях выиграла у «Нижнего Новгорода» со счетом 1:0, и теперь они вместе возглавляют турнирную гонку, имея хорошие шансы на выход в класс сильнейших, Абат был включен в заявку на матч, но на поле так и не появился.

Баскетбол: теперь – финальный турнир

Вполне ожидаемой крупной победой завершила мужская сборная Казахстана прошедший в Манаме (Бахрейн) мини-турнир в рамках второго раунда квалификации Кубка Азии. Со счетом 107:37 она разгромила команду Шри-Ланки, аутсайдера своей группы. Самыми результативными в ее составе стали Антон Быков – 21 очко и Аскар Майдекин – 18. Турнирная таблица приняла следующий вид: Казахстан – 4 победы (в 5 матчах), Иордания – 2 (2), Палестина – 2 (4), Шри-Ланка – 0 (5). Несыгранными остались четыре поединка с участием главного фаворита квартета «F» сборной Иордании, которую не допустили к турниру в связи с обнаружением коронавируса у целой группы баскетболистов. Пока неизвестно, когда и где они состоятся.

На снимке: Аскар Майдекин

Чисто теоретически возможен вариант, при котором три команды финишируют с одинаковым соотношением побед и поражений: такое случится, если казахстанцы уступят в своем последнем матче иорданцам, а те, в свою очередь, дважды проиграют палестинцам. И тогда придется считать разницу очков в поединках между ними. Но подобное крайне маловероятно. А значит, сборная Казахстана, фактически гарантировавшая себе второе место в группе, может готовиться к финальному турниру Кубка Азии, который пройдет в августе нынешнего года в Индонезии.

На сегодня известны еще несколько команд, которые завоевали путевки на этот турнир – Австралии, Новой Зеландии, Ливана, Бахрейна. Всего в финальном раунде выступят 16 сборных, которые, помимо медалей, разыграют путевки на проводимый раз в четыре года чемпионат мира.

Лыжные гонки: пока без особых успехов

В немецком Оберстдорфе в эти дни проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта – прыжкам с трамплина, северной комбинации (двоеборье) и лыжным гонкам. Наибольший интерес для нас представляют последние, поскольку в них казахстанцы более конкурентоспособны. Хотя, конечно, «звезд» уровня Алексея Полторанина и трагически погибшего Николая Чеботько в сегодняшней сборной нет.

К тому же наши лыжники в силу ряда обстоятельств, связанных с пандемией, были вынуждены пропустить все предыдущие международные старты нынешнего зимнего сезона – шесть этапов Кубка мира и супермногодневку «Тур де Ски». Как следствие, к мировому первенству они подошли, не имея соревновательной практики и значительно отстав от конкурентов в борьбе за путевки на Олимпиаду-2022 (лицензии будут распределены 20 марта на основании командного рейтинга, учитывающего результаты этапов КМ, «Тур де Ски» и чемпионата мира).

Уже прошли соревнования в шести дисциплинах из двенадцати. В женском скиатлоне (7,5 км классическим ходом + 7,5 км свободным) неплохо выступила Валерия Тюленева, которая финишировала 33-й. В аналогичной, но вдвое более протяженной мужской гонке лучшие среди казахстанцев, Евгений Величко и считающийся лидером сборной Виталий Пухкало, заняли соответственно 46-е 47-е места (среди 77 участников).

Свыше сотни лыжниц собрали соревнования в индивидуальном спринте. И лишь тридцать из них получали право продолжить борьбу в гонках на выбывание. Но выше 52-й позиции, на которой расположилась Анна Шевченко, наши соотечественницы не смогли подняться. А совсем еще юная Айша Ракишева, дебютантка мирового первенства, показала 65-е время. В мужском спринте лучшим результатом казахстанцев стало 54-е место Константина Борцова.

Наконец, вчера разыгрывались медали в командном спринте. В нем приняли участие 36 мужских и 28 женских пар из такого же количества стран. Для сравнения: на предыдущем мировом первенстве их было соответственно 29 и 19. Наши девушки Анна Шевченко и Дарья Ряжко по итогам квалификации стали 17-ми (для выхода в финал нужно было попасть в топ-10). Четырьмя строчками выше расположилась команда Китая, за которую бежали две казахские девушки из СУАР. Что касается мужчин, то наши Константин Борцов и Олжас Климин заняли 16-е место.

Завтра и послезавтра состоятся гонки с раздельного старта на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин. В четверг и пятницу пройдут большие эстафеты. А завершат программу ЧМ забеги на марафонские дистанции с масс-старта.

Хоккей: предстоят поединки с «Металлургом»

Позавчера, в субботу, завершился регулярный чемпионат КХЛ. «Барыс» свой последний матч проводил в Омске с местным «Авангардом». В случае победы казахстанский клуб гарантировал себе 6-е место в Восточной конференции, но и хозяева льда не хотели терять очки, поскольку в этом случае их в споре за первое место в дивизионе Чернышова (и соответственно за более выгодную позицию на старте «плэй-офф») могли обойти хоккеисты «Салавата Юлаева». Это обстоятельство и предопределило напряженный характер поединка. Демонстрирующий в последнее время высокую результативность Кирилл Панюков забил быстрый гол, но в конце стартового периода и в начале второго «Авангард» ответил двумя. На первой минуте заключительной трети матча лучший снайпер КХЛ среди защитников Даррен Диц восстановил равновесие, но через 50 секунд хозяева снова вышли вперед. «Барыс» бросился отыгрываться, однако в концовке матча пропустил еще две шайбы – 2:5.

Впрочем, «Автомобилист» из Екатеринбурга, имевший отличную возможность сместить нашу команду с 6-й позиции, проиграл в родных стенах не имевшей никакой турнирной мотивации новосибирской «Сибири». И потому «Барыс» остался на своем месте.

В стартовом раунде «плэй-офф» его соперником станет магнитогорский «Металлург», 3-й клуб Восточной конференции. Первый поединок между ними состоится завтра, 2 марта, а второй – через два дня. После этого команды переберутся из города сталеваров в столицу Казахстана, где еще дважды встретятся друг с другом – 6 и 8 марта. Кстати, судя по последней информации, на трибуны собираются пустить болельщиков, которые давно не видели хоккей «вживую». Если эти матчи не выявят победителя серии, то противостояние продолжится – до четырех побед одного из клубов.

А вот как выглядят три другие пары на «Востоке»: «Авангард» – «Автомобилист», «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород).

Биатлон: экзамен для ближайшего резерва сборной

Позавчера в Австрии начался чемпионат мира среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), который продлится до 6 марта. Спортсмены из каждой половозрастной группы разыграют четыре комплекта наград – в индивидуальной гонке, спринте, пасьюте (гонка преследования) и классической эстафете.

В минувший уик-энд прошли индивидуальные гонки – самые протяженные по дистанции и с 20 мишенями, причем за каждый промах назначался не штрафной круг, а штрафная минута. В старшей возрастной группе главная надежда была на Владислава Киреева, который входит во взрослую сборную Казахстана и обычно хорошо стреляет. Но на сей раз он оставил незакрытыми пять мишеней и в итоге занял лишь 54-е место (среди почти сотни участников). По итогам соревнований юниорок лучшая из наших биатлонисток, Полина Егорова, стала 42-й. Что касается юношей, то у парней никто из казахстанцев не смог подняться выше 38-го места (Арсений Безгинов), а у девушек – выше 44-го (Арина Крюкова).

Стендовая стрельба: этапы Кубка мира возобновились

В столице Египта проходит первый в нынешнем году этап Кубка мира. По понятным причинам в Каир приехало меньше участников, чем обычно, и для большинства из них эти соревнования важны, прежде всего, с точки зрения пополнения рейтинговых очков, что позволит бороться за оставшиеся немногочисленные путевки на Олимпиаду (основная часть лицензий уже обрела своих хозяев).

Первая неделя была отдана мастерам скита – стрельбы на круглом стенде. В индивидуальных соревнованиях женщин Ольге Панариной немного не хватило, чтобы преодолеть квалификационный раунд и попасть в финальную шестерку, – она показала 8-й результат. А у мужчин лучший из казахстанцев, Эдуард Ещенко, стал 15-м.

В миксте, неолимпийской дисциплине, от Казахстана выступали два дуэта. Асем Орынбай и Ещенко заняли 9-е место, а Панарина и Александр Мухамедиев – 15-е. Впрочем, без медалей наши стрелки не остались. В женских командных соревнованиях Орынбай, Панарина и Рината Насырова в противостоянии за «бронзу» победили соперниц из Индии. Правда, следует учесть, что команд-участниц было всего-навсего пять.

На начинающейся неделе будут разыграны медали в трапе – стрельбе на траншейном стенде.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.