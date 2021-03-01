Тенге ослабел за февраль только к фунту стерлингов — Нацбанк

Алматы. 1 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанский тенге ослабел за февраль к фунту стерлингов на 1,2%, до Т579,88, заявляет Национальный банк Казахстана.

«Казахстанский тенге укрепился за февраль ко всем основным валютам, кроме фунта стерлингов: к доллару США – на 0,3 %, до Т418,75, рублю РФ – на 0,4%, до Т5,63, евро ЕС – на 1%, до Т506,53, юаню КНР – на 0,05%, до Т64,88, к фунту стерлингов тенге ослабел на 1,2%, до Т579,88», — следует из отчета, размещенном на сайте Нацбанка в понедельник.

Согласно документу, ослабел тенге также к азербайджанскому манату, индийской рупии, турецкой лире, украинской гривне, чешской кроне и южноафриканскому рэнду.